Blitz nel pomeriggio a casa di Colantuono: sarà lui il nuovo allenatore | Contratto di un anno

Dopo la poco fortunata esperienza a Salerno Stefano Colantuono è pronto a tornare su una panchina importante. I tifosi sono spiazzati

La sua carriera di allenatore sembrava conclusa una volta per tutte a Capodanno, poco meno di sei mesi fa, con l’esonero dalla panchina della Salernitana in seguito alla sconfitta, l’ennesima, rimediata in campionato contro il Catanzaro.

In realtà quello di Stefano Colantuono, nominato all’inizio della stagione direttore tecnico del club granata, è stato un tentativo non proprio indovinato da parte della proprietà di rimettere in piedi una stagione iniziata sotto i peggiori auspici.

La dea bendata tra l’altro sembra aver voltato le spalle alla Salernitana che a causa del fallimento del Brescia è stata costretta a disputare i playout contro la Sampdoria quando la definizione della Serie B a 22 squadre sembrava ormai fatta.

Colantuono dopo neanche due mesi alla guida della squadra è stato esonerato e ha rescisso il contratto che lo legava al club del ‘cavalluccio marino’. Il 62enne tecnico romano si trova dunque libero e in cerca di una nuova sfida da affrontare.

Colantuono, il futuro è scritto: arriva l’accordo

Una sfida che potrebbe materializzarsi già nelle prossime ore. In questo momento infatti sia in Serie A che in Serie B non mancano le società ancora in cerca di un nuovo allenatore. Tra queste le neopromosse Pisa e Cremonese, oltre allo stesso Parma orfano di Cristian Chivu.

Anche il Lecce in realtà è ancora ufficialmente senza allenatore, in seguito all’addio di Marco Giampaolo: al Via del Mare però dovrebbe approdare Eusebio Di Francesco, reduce da una stagione sfortunata ma tutto sommato decorosa alla guida del Venezia.

Colantuono torna in Serie A, il blitz della dirigenza è stato decisivo

Il nome di Stefano Colantuono nelle ultime ore è stato accostato con forza a quello della Cremonese che sta valutando con attenzione anche il profilo di Davide Nicola, appena uscito da una sofferta e meritata salvezza ottenuta sulla panchina del Cagliari.

Nelle prossime ore la dirigenza grigiorossa dovrebbe sciogliere il rebus allenatore e decidere su chi puntare: in questo momento Nicola è il preferito ma il profilo di Stefano Colantuono sta guadagnando punti proprio nelle ultime ore. Il ballottaggio si risolverà presto, ma Colantuono ad oggi può sperare concretamente di fare ritorno nella massima serie: Cremona sarebbe una ripartenza coi fiocchi.