Arrivano le analisi del sangue: mazzata per Zvonimir Boban | Ha un problema di salute terribile

Un evento drammatico ha colpito Zvonimir Boban, ex stella del Milan e della Croazia. Ecco i risultati sconvolgenti delle analisi del sangue.

Ha sempre fatto parlare di se, fuori e dentro dal campo, Zvonimir Boban è stato un simbolo del calcio croato in Serie A. In Italia l’ex centrocampista ha vinto quattro volte lo scudetto col Milan, oltre a tre Supercoppe italiane. In bacheca con i rossoneri anche la Champions League del 1994, dove il Diavolo guidato da Capello strapazzò in finale il Barcellona di Cruijff, col risultato di 4-0.

Dopo aver lasciato il calcio nel 2001 ha intrapreso la carriera dirigenziale. Prima nella FIFA, come vicesegretario generale per lo sviluppo e l’organizzazione delle competizioni. In seguito tornerà al Milan nel giugno del 2019. La parentesi da dirigente con i rossoneri non sarà però felice come quella da calciatore per il croato.

Appena nove mesi dalla nomina come Chief Football Officer, in seguito a divergenze con Ivan Gazidis il croato venne licenziato per giusta causa. Sulla questione interverrà anche il Tribunale di Milano, che darà ragione a Boban e obbligherà la società rossonera a risarcire l’ex leggenda del club.

La carriera di uno dei più forti centrocampisti degli anni ’90 parte a Zagabria, dove Zvone muove i primi passi con la maglia della Dinamo. Nel maggio del 1990 il calciatore era in campo quando scoppiarono terribili incidenti nella sfida contro la Stella Rossa Belgrado. Restò iconica la foto che lo vedeva colpire con un calcio un agente per difendere un tifoso croato.

Dramma Boban, il risultato delle analisi

In seguito a quell’episodio, che gli costò sei mesi di sospensione dal calcio, il centrocampista si trasferì in Italia. Ad acquistarlo fu il Milan che sborsò 10 miliardi di lire per il suo cartellino.

Ma prima di conquistare tanti trofei con la maglia rossonera, il centrocampista croato venne girato in prestito per un anno di ambientamento alla Serie A, più precisamente al Bari.

Epatite A per Boban, la scoperta dopo la cena

Proprio nel capoluogo pugliese il centrocampista contrasse una grave infezione. Le analisi del sangue rivelarono che Boban venne colpito dall’Epatite A.

A causare il tutto pare sia stata una cena a base di pesce crudo consumata in un ristorante della città pugliese. Una disavventura del passato che non gli ha impedito di scrivere importanti pagine di storia con il Milan.