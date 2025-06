Strada spianata per Alcaraz: assalto finale al 1° posto nel Ranking | Sinner ha perso ogni speranza

Carlos Alcaraz ha la strada spianata per attaccare il primo posto nel Ranking ATP. Brutte notizie per Jannik Sinner.

Il copione andato in scena agli Internazionali d’Italia è stato replicato nella finale del Roland Garros. Carlos Alcaraz ha avuto nuovamente la meglio su Yannik Sinner, che non è riuscito a vendicare la sconfitta arrivata a Roma. Lo spagnolo ha conquistato lo Slam parigino dopo una finale epica, durata la bellezza di cinque ore e mezza.

Mai nella l’ultimo atto del Roland Garros era durato così a lungo. Il tennista spagnolo e l’altoatesino hanno dato prova per l’ennesima volta di dominare la scena mondiale. Sulla terra rossa di Parigi è andata in scena una battaglia sportiva senza esclusione di colpi, che ha miscelato qualità ed intensità di gioco ad altissimi livelli.

Nonostante la deludente finale, che fa il paio con quanto accaduto a Roma, Jannik Sinner è ancora saldamente al comando del ranking ATP. Il tennista altoatesino ha conservato 2030 punti di vantaggio sul rivale spagnolo, che ha messo nel mirino da tempo la corona della classifica mondiale.

Ora inizia la stagione sull’erba e l’appuntamento cerchiato sul calendario è quello di Wimbledon, in programma dal 30 giugno. In vista dell’appuntamento londinese i primi due tennisti del Ranking ATP prenderanno parte a due tornei diversi, non ci sarà quindi un nuovo potenziale incrocio prima dello Slam in Inghilterra.

Strada spianata per Alcaraz

Yannik Sinner, dopo la delusione del Roland Garros, ha pubblicamente annunciato la sua partecipazione al torneo su erba di Halle.

Invece Carlos Alcaraz sarà presente al Queen’s di Londra, dove si prevede che abbia la strada spianata per conquistare il titolo.

Musetti non recupera per il Queen’s

Uno dei pochi tennisti in grado di dare filo da torcere allo spagnolo è stato l’italiano Lorenzo Musetti. Il numero 6 del Ranking si è ritirato in semifinale a Parigi, proprio contro Alcaraz. Anche a Roma il tennista nato a Carrara era stato eliminato dal numero due mondiale, sempre in semifinale.

Ora è arrivata la conferma ufficiale riguardo l’assenza di Musetti al torneo del Queen’s. Gli esami effettuati dal classe 2002 hanno infatti evidenziato una lesione all’adduttore sinistro. Musetti non prenderà parte al torneo londinese, al pari di Matteo Berrettini, ancora alle prese con l’infortunio agli addominali.