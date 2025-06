Mondiale per Club: ancora super PSG | Netto 4-0 all’Atletico Madrid

Il PSG fa la voce grossa anche al Mondiale per Club e strapazza l’Atletico Madrid di Simeone. I parigini rifilano il poker ai Colchoneros.

È inarrestabile il PSG di Luis Enrique, dopo aver umiliato l’Inter in finale di Champions League, i francesi asfaltano l’Atletico Madrid al debutto nel Mondiale per Club. Il club parigino conduce una gara ad altissima intensità e qualità, imprimendo da subito il ritmo partita agli spagnoli.

Tra le sfide iniziali della competizioni negli USA questa era senza dubbio una delle più avvincenti, ma i ritmi iniziali non sono stati scoppiettanti. A Pasadena la prima occasione è per l’Atletico Madrid, con Alvarez che sfiora il palo dopo pochi minuti da calcio di punizione. Ma per Donnarumma non ci saranno ulteriori grattacapi nel prosieguo della gara.

I francesi salgono in cattedra con la solita fitta rete di passaggi ed i movimenti in fase transitoria che disorientano gli avversari. Il vantaggio del PSG arriva dopo 19 minuti, grazie alla bella rete messa a segno da Fabian Ruiz. L’ex Napoli supera Oblak con un piazzato micidiale dal limite dell’area di rigore.

La reazione dei Colchoneros non arriva ed i parigini riescono a raddoppiare prima della fine del primo tempo. Kvaratskhelia fornisce il secondo assist della gara, stavolta a Vitinha, che non da scampo alla difesa dell’Atletico Madrid.

Troppo PSG per l’Atletico Madrid

Nella ripresa l’Atletico Madrid prova a rialzare la testa con lo spunto di Alvarez. L’attaccante argentino trova anche la rete al minuto 58°, ma l’arbitro viene richiamato dal VAR e annulla la rete per un fallo in precedenza. Il direttore di gara ha aperto il microfono e spiegato la scelta a tutto il pubblico.

Venti minuti più tardi i Colchoneros restano anche in dieci uomini, complice l’espulsione arrivata nei confronti di Lenglet.

Sinfonia PSG a Pasadena

A questo punto il PSG dilaga, sfruttando gli spazi in ripartenza e la stanchezza degli avversari. La rete del 3-0 porta la firma di Mayulu, abile a ribadire in rete una palla in piena area di rigore spagnola. In pieno recupero arriverà anche il poker dei parigini.

In seguito ad un fallo di mano di Le Normand, l’arbitro tramite revisione Var assegna il calcio di rigore ai parigini. Ci pensa il sudcoreano Lee Kang-In a superare Oblak per la quarta volta. PSG incontenibile al debutto Mondiale, la concorrenza è avvisata.