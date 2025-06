Il Leverkusen fa spesa, il supermercato è la Juventus | Oltre 100 milioni sul piatto: Comolli fa festa

Il Bayer Leverkusen è deciso a comprare dalla Juventus, e a mettere oltre 100 milioni di euro sul piatto, per la gioia di Damien Comolli.

La sessione di calciomercato estivo si preannuncia infuocata, con i principali club europei pronti a investire cifre altissime per rafforzare le proprie rose. Dopo una stagione intensa e competitiva, le big del calcio continentale vogliono rilanciarsi o consolidare il proprio dominio, puntando su nomi di peso e giovani promesse. Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG e le big della Premier League sono tra le più attive, pronte a spendere centinaia di milioni per colmare le lacune emerse nei mesi scorsi.

Il mercato è da sempre il terreno delle grandi manovre: trattative segrete, aste internazionali e colpi a sorpresa. I procuratori lavorano senza sosta, mentre i direttori sportivi si sfidano a suon di offerte per strappare i giocatori più richiesti. Anche i club italiani, pur con disponibilità economiche inferiori, cercheranno di approfittare delle occasioni e dei prestiti per restare competitivi.

Ad oggi uno degli affari più importanti andati in porto è senza dubbio quello che ha visto Florian Wirtz lasciare il Bayer Leverkusen per circa 150 milioni di euro. Una somma importantissima, che vedrà adesso le Aspirine molto attive per rinforzarsi a loro volta. E a quanto pare il primo obiettivo del club tedesco è un calciatore della Juventus.

100 milioni di euro sul piatto

Dei 150 milioni incassati per Wirtz, il Leverkusen ne vorrà spendere almeno un centinaio. Una cifra che permetterebbe al club di fare un restauro dopo l’addio di Xabi Alonso.

Parte di questo denaro potrebbe essere spesa però proprio in Serie A, o meglio, a Torino, dove interessa parecchio ai tedeschi un giocatore della Juventus, che il nuovo dg bianconero Damien Comolli vorrebbe cedere a tutti i costi.

Il bianconero nel mirino del Leverkusen

Per rafforzare il proprio reparto offensivo, il Bayer avrebbe messo nel mirino Dusan Vlahovic, giocatore che la Juventus, visto il suo contratto in scadenza tra poco più di un anno, farebbe partire molto volentieri.

Per lasciarlo andare la Vecchia Signora chiede circa 40 milioni di euro, ma sui 30-35 l’affare con tutta probabilità andrebbe in porto. Staremo a vedere dunque se la trattativa prenderà il volo.