GP di Gran Bretagna: la Ferrari NON PARTECIPA | Decisione di Elkann in persona

Clamoroso colpo di scena in casa ferrarista, con la rossa che non prenderà parte al prossimo GP di Gran Bretagna in programma ad inizio luglio.

La stagione di Formula 1 è ormai entrata nel vivo, e come ogni anno regala emozioni, colpi di scena e tante aspettative. Tra le protagoniste più attese c’era senza dubbio la Ferrari, che ha vissuto un inverno carico di entusiasmo grazie all’arrivo di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, accolto come un simbolo di rinascita a Maranello, ha riportato grande attenzione e speranza tra i tifosi del Cavallino.

Tuttavia, le prime gare hanno mostrato una realtà più complessa. La Ferrari sta faticando a tenere il passo delle Red Bull e delle McLaren, con una monoposto ancora lontana dall’essere competitiva sul piano della costanza e delle prestazioni. I problemi di affidabilità e strategie poco incisive hanno penalizzato la squadra, nonostante alcuni lampi di competitività.

Hamilton, pur dimostrando la sua esperienza e il talento che lo contraddistinguono, si trova ancora in una fase di adattamento. Anche Charles Leclerc, già pilastro del team, continua a lottare con grinta, ma i risultati non rispecchiano le ambizioni. A Maranello sanno che la stagione è lunga, ma il tempo stringe. Serve un cambio di rotta per tornare a lottare al vertice e dare finalmente concretezza ai sogni dei tifosi. Ma a peggiorare la situazione ci ha pensato un recente annuncio.

La Ferrari salta il GP di Gran Bretagna

Stando a quanto riportato nelle ultime ore da fonti vicine alla scuderia di Maranello, la Ferrari avrebbe deciso di non partecipare al prossimo GP di Gran Bretagna in programma domenica 6 luglio.

Ma non in maniera letterale del termine, bensì dal punto di vista della competitività. Vediamo perché.

Una decisione che manda i tifosi in shock

A quanto pare la Ferrari avrebbe deciso di dare priorità alla macchina per il prossimo anno a partire dalla fine di giugno, interrompendo così gli sviluppi per la stagione attuale.

Per questa ragione si può dire che già a partire dalla gara prevista in Gran Bretagna, il Cavallino Rampante non parteciperà in maniera competitiva. Una mazzata per i tifosi e anche per i piloti, che speravano di raccogliere di più nel campionato attuale.