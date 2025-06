È l’ultimo treno per la Serie A: Andrea Belotti prende il biglietto | I suoi gol per una salvezza tranquilla

Ultimo treno in Serie A per Andrea Belotti. Il Gallo coglie al volo l’occasione per tornare da protagonista in Italia, servono i suoi gol per la salvezza.

Si accende il calciomercato estivo in Serie A e torna un tema caldo il futuro di Andrea Belotti. Il centravanti classe ’93 la scorsa estate è stato acquistato dal Como. La sua esperienza nella squadra lariana è durata però solo sei mesi, prima che il suo cartellino venisse girato in prestito al Benfica.

In Portogallo l’attaccante non ha sfigurato, dando nuova dimostrazione della sua abnegazione e spirito di sacrificio. Il Gallo ha totalizzato quattro gol in 22 presenze con la maglia del Benfica, ed ora il suo futuro torna un nodo da sciogliere in vista della sessione di calciomercato estivo.

Dal suo tormentato addio al Torino, di cui è stato capitano e secondo miglior marcatore della storia in campionato, Belotti ha iniziato un lungo peregrinare. A partire dall’esperienza alla Roma, dove il Gallo è arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la squadra granata.

Dopo una stagione in mezza in giallorosso, dove sono arrivati 10 gol in 68 partite, il centravanti è passato in prestito alla Fiorentina. Neanche l’esperienza in viola è stata esaltante, con la Roma che successivamente lo ha ceduto al neo promosso Como.

Ultima corsa in Serie A per Belotti

La squadra lariana resta proprietaria del cartellino ed a breve il Benfica dovrà sciogliere le riserve sull’eventuale riscatto di Belotti.

A Como non sembra comunque esserci molto spazio per l’ex Torino, che potrebbe quindi finire nuovamente sul mercato in uscita. E non mancano pretendenti in Serie A, soprattutto nella fascia delle medio-piccole squadre.

Belotti al posto di Bonny, il punto sul Parma

Il Gallo potrebbe finire nel mirino del Parma. La squadra emiliana, che ha trovato la salvezza all’ultima giornata, si è già separata dal tecnico Christian Chivu. L’ex difensore è stato scelto dall’Inter e la stessa sorte sembra toccare anche al centravanti Bonny.

Qualora la squadra gialloblù cedesse all’Inter l’attaccante francese, la pista Andrea Belotti potrebbe prendere sempre più quota. I ducali in questo modo si affiderebbero all’usato sicuro, con il Gallo pronto a tornare ad alzare la cresta per raggiungere la salvezza il prima possibile.