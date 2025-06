Brutta grana per Prince Boateng: denuncia tremenda a suo carico | Deve sborsare 250mila euro

Brutte notizie per Kevin Prince Boateng. Pende una grave denuncia a carico dell’ex attaccante, ecco la cifra mostruosa che dovrà sborsare.

Kevin Prince Boateng ha sempre fatto parlare molto di se, sia dentro che fuori dal campo da gioco. Nato in Germania da madre tedesca e padre del Ghana, il calciatore muovi i primi passi calcistici nell’Herta Berlino. Il classe ’87 si è messo in luce con la maglia biancoblu, mostrando un talento precoce che gli è valso la chiamata con la nazionale tedesca.

Il calciatore farà tutta la trafila nelle compagini giovanili della Germania, a partire dall’Under 15 fino ad arrivare all’Under 21, ultimo livello prima della nazionale maggiore. Ma in seguito il classe ’87 sceglierà la nazionale del Ghana, terra natale del padre. L’attaccante con la maglia delle Stelle nere ha collezionato 15 presenze e due reti, giocando due edizioni dei Mondiali.

Nel 2010, per la prima volta nella storia del calcio, il calciatore che poi passerà al Milan affrontò in nazionale il fratello Jerome Boateng. Il difensore in forza al Bayern Monaco che ha scelto di difendere i colori della Germania, al contrario del fratello attaccante.

Tanto spazio il classe ’87 lo ha avuto anche sulla cronaca rosa, con le sue tante relazioni con donne dello spettacolo. Dopo il primo matrimonio si risposò con Melissa Satta, mentre militava con i rossoneri in Serie A. Dopo la rottura con la showgirl è convolato nuovamente a nozze con la modella Valentina Fradegrada nel 2022.

Grave denuncia per Boateng, risarcimento choc

L’ex attaccante in Italia ha giocato col Milan, il Sassuolo, la Fiorentina ed il Monza. Con la maglia rossonera si è laureato campione d’Italia nel 2011, anno in cui è arrivata anche la Supercoppa.

Il calciatore ghanese è stato anche protagonista di una vicenda paradossale, che lo ha visto nel mirino per questioni di marketing.

Multa di 250mila euro a Boateng, c’entra Ronaldinho

All’epoca dell’Herta Berlino Boateng acquistò ed utilizzo in gara un paio di scarpini Nike ideati per Ronaldinho. La sponsorizzazione prevedeva l’esclusività degli scarpini per il campione brasiliano, ma l’attaccante ghanese violò questo principio.

La Nike avrebbe potuto sanzionarlo con una maxi multa da 25omila euro, ma fu proprio Ronaldinho a far rientrare il caso ed evitare il salasso al collega.