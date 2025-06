Tragedia LeBron James: ha un grave problema di salute | Sta spendendo migliaia di euro per curarsi

Pessime notizie per LeBron James, il campione statunitense di pallacanestro deve fare i conti con un grave problema di salute. Le cure costano migliaia di euro.

Nonostante abbia superato i 40 anni LeBron James continua a macinare record nell’NBA. Il cestista classe ’84 è il migliore marcatore della storia nel più prestigioso torneo di basket al mondo. La stagione dei Los Angeles Lakers si è chiusa con l’eliminazione dai quarti di finale dei play off ed ora il futuro del campione di Akron è tornato un tema di stretta attualità.

L’esperto cestista nella prossima stagione potrebbe continuare a macinare record con la maglia dei Los Angeles Lakers, ma con una procedura diversa rispetto quanto è stato fino ad oggi. Il primo giocatore NBA ad aver raggiunto i 40mila punti dovrebbe esercitare la player option da oltre 52 milioni di dollari entro la fine del mese di giugno.

Il futuro del talento di Akron resta un nodo da sciogliere nel mondo della palla a spicchi statunitense. Il quarantenne è in forza ai Lakers dal 2018 e potrebbe ritrovarsi tra due anni come Unrestricted free agent. Il classe ’84 sarebbe dunque completamente padrone del suo cartellino nel 2026.

Il 4 volte campione NBA continua a far parlare di se nel mondo cestistico a stelle e strisce e le prossime settimane si preannunciano decisive per chiarire la sua posizione futura all’interno dei Los Angeles Lakers.

Dramma LeBron James, grave problema al piede

Il recordman del campionato statunitense ha fatto parlare di se anche per un grave problema fisico che lo tormenta dopo una vita sul parquet.

Di recente è tornata virale sul web una foto che ritrae l’arto inferiore del campione dei Los Angeles Lakers, che ha lasciato di stucco tifosi ed appassionati della palla a spicchi.

LeBron e il dramma del piede, spese folli per le cure

Nelle immagini che circolano sui social network si vedono le condizioni drammatiche in cui è ridotto il piede destro del talentuoso cestista. Le dita sono storte ed accorciate, con mignolo ed alluce posizionati in modo non naturale.

Una delle controindicazioni dopo decenni di battaglie sul parquet, il campione dei Lakers ha dovuto fare fronte ad ingenti spese mediche per curare la malformazione occorsa. In un anno le spese ammonterebbero a circa 78mila euro per l’atleta statunitense.