Non solo l’Italia 2018 e 2022: le più grandi assenti nella storia dei Mondiali | Le più clamorose a Messico 70

L’Italia è reduce da due mancate qualificazioni consecutive nei Mondiali, e ora rischia nuovamente l’eliminazione. Ecco tutte le altre grandi assenze della storia.

Sono due Mondiali di fila che l’Italia fallisce la qualificazione al torneo. Gli azzurri non hanno preso parte alle edizioni del 2018, svoltasi in Russia, ed a quella del 2022, giocata in Qatar. Mai nella storia della nazionale azzurra era capitata una doppia esclusione di fila alla manifestazione iridata.

Ed il cammino verso il prossimo Mondiale, in programma nel 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada, è da subito in salita per gli azzurri. L’Italia è stata sconfitta per 3-0 dalla Norvegia, una batosta che è costata il posto all’ex ct Luciano Spalletti.

Fallire l’appuntamento Mondiale per la terza volta consecutiva sarebbe uno smacco totale per il movimento calcistico tricolore. Ma, oltre alle assenze dell’Italia negli ultimi due Mondiali, fioccano le mancate qualificazioni di grandi nazionali nella storia.

Nel 2022 l’assenza dell’Italia è stata eclatante, ed anche nazionali blasonate come Colombia e Cile mancarono la qualificazione in Qatar. Quattro anni prima, nell’edizione svolta in Russia, fu assente l’Olanda insieme agli azzurri.

Quante big fuori dai Mondiali

Se nel 2014 in Brasile non c’è stata nessuna grande assenza da registrare, nell’edizione 2006 in Germania mancò la qualificazione la Turchia. L’assenza della nazionale turca destò stupore, considerato il terzo posto arrivato nella precedente edizione.

Nel 2002, in Corea del Sud e Giappone, fu ancora l’Olanda a mancare l’appuntamento con il trofeo più ambito in ambito internazionale. In Italia si ricorda quell’edizione per le vicende dell’arbitro Byron Moreno, autore di una direzione di gara disastrosa contro i padroni di casa coreani.

Doppia assenza clamorosa a Messico ’70

Andando indietro nel tempo di oltre 50 anni balzano all’occhio due grandi assenze nell’edizione del 1970, svoltasi in Messico. Quell’edizione venne vinta dal Brasile, che schiantò proprio l’Italia per 4-1 a Città del Messico, ed ecco chi non prese parte al torneo.

Le due grandi assenti, oltre ai Paesi Bassi, furono l’Argentina ed il Portogallo. L’esclusione della nazionale lusitana fece molto scalpore, considerando come nel Mondiale del 1966 arrivò fino alla fase delle semifinali in Inghilterra. L’Albiceleste saltò quell’edizione, riscattandosi in casa propria otto anni dopo, quando vinse il primo Mondiale della propria storia.