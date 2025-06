La Nazionale, la Juve e un gol che è valso uno scudetto | Oggi è sparito nel nulla

Dopo una carriera che sembrava poter dare tantissime soddisfazioni, questo calciatore è praticamente sparito nel nulla: di lui non si hanno più notizie da tempo.

Nel mondo del calcio, molti giocatori diventano icone, idolatrati dai tifosi e seguiti dai media in ogni fase della carriera. Tuttavia, una volta ritirati, alcuni di loro scelgono o si ritrovano a scomparire quasi del tutto dai riflettori. Non tutti diventano opinionisti, allenatori o ambasciatori del gioco. Alcuni si ritirano in silenzio, lontani dalla ribalta che li aveva accompagnati per anni.

Le ragioni sono varie. C’è chi vuole recuperare la propria privacy, chi desidera dedicarsi alla famiglia o inseguire passioni lontane dallo sport, come l’arte, l’imprenditoria o cause sociali. In altri casi, purtroppo, dietro l’assenza si nascondono difficoltà economiche, problemi di salute mentale o mancanza di un vero piano post-carriera.

Il passaggio dalla gloria ai riflettori spenti può essere duro, soprattutto per chi ha costruito tutta la propria identità attorno al calcio. Questo fenomeno solleva interrogativi sul supporto offerto agli ex calciatori una volta conclusa la carriera. Detto ciò però c’è un calciatore, che ha praticamente regalato uno scudetto alla Juve e che ha giocato per la nazionale, che ha accelerato di molto questo processo, sparendo nel nulla quando era ancora in attività.

Dalla gloria all’anonimato

Una gavetta importante, fino a che inizia a far bene in Serie A: da lì sembra tutto in discesa. Prima conquista la convocazione in nazionale, poi la chiamata della Juventus, con cui segnerà al Napoli un gran gol che è valso un bel pezzo di scudetto. Ma da lì a poco ci sarà un crollo totale.

Questa è la storia di Simone Zaza, che dopo aver rescisso il contratto con il Torino nell’agosto del 2022, sembra ormai essere quasi sparito nel nulla.

Che fine ha fatto Zaza

Da quel momento in poi non si hanno notizie ufficiali su un suo ritiro, e nemmeno ci sono state delle sue uscite pubbliche.

Spesso e volentieri Zaza è stato accostato ad alcuni club nel corso dei mesi scorsi, ma alla fine non se n’è mai fatto nulla. Ora i suoi fan e tutti gli appassionati però vorrebbero almeno sapere come sta e cosa sta facendo oggi.