INCREDIBILE RANIERI: la verità sul no alla Nazionale | Decisivo l’incontro con Gravina

I tifosi della Nazionale e la Figc si disperano mentre la Roma giallorossa esulta: Claudio Ranieri in extremis ha rifiutato il ruolo di CT

La Federcalcio brancola nel buio. Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Claudio Ranieri come nuovo commissario tecnico della Nazionale al posto di Luciano Spalletti, esonerato senza troppi complimenti dopo la figuraccia di Oslo contro la Norvegia.

L’ex allenatore della Roma, diventato nel frattempo dirigente apicale del club giallorosso, a quanto pare aveva inizialmente accettato la proposta del presidente federale Gabriele Gravina. Secondo informazioni raccolte da alcuni giornalisti l’accordo era stato raggiunto.

Ranieri aveva già chiesto e ottenuto di portare con sé a Coverciano il suo staff di fiducia al completo potendo inoltre mantenere contemporaneamente l’incarico di consigliere di fiducia del presidente della Roma Dan Friedkin.

Alla fine però, dopo una notte di lunghe e accurate riflessioni e di dubbi che via via si sono fatti sempre più consistenti, ‘Sir’ Claudio ha detto no alla panchina della Nazionale preferendo mantenere il suo ruolo dirigenziale all’interno del club capitolino.

Incredibile Ranieri, la scelta che spiazza la Figc

Resta da capire a questo punto quale sia la reale motivazione che ha spinto Ranieri a cambiare idea e programmi per il suo prossimo futuro. Secondo alcuni sarebbe stato proprio un ultimo confronto avuto con il presidente Gravina a far saltare il banco.

In una sorta di ‘memorandum‘ inviato al tecnico dai legali della Figc a Ranieri sarebbe stato fatto divieto esplicito di presenziare alle iniziative e agli eventi del club giallorosso e viceversa una volta a Coverciano non avrebbe potuto proferire parola in merito al suo rapporto professionale con la Roma.

Ranieri ha detto no, Gravina nei guai

Insomma, Ranieri avrebbe mantenuto il doppio incarico di CT e consigliere dei Friedkin solamente in teoria, perché in pratica non avrebbe potuto incidere in alcun modo nelle strategie del club capitolino. Di qui forse la decisione di rinunciare alla panchina azzurra.

La decisione di Ranieri ha ovviamente scatenato polemiche e dibattiti: in realtà la stragrande maggioranza dei tifosi, non solo della Roma, ha apprezzato e approvato la decisione dell’ormai ex allenatore di Testaccio. “Ranieri ha fatto bene a dire di no, nessuna ciambella di salvataggio per Gravina“, questo è il pensiero più frequente pubblicato sulle principali piattaforme social da migliaia di appassionati di calcio. Intanto la Figc è in cerca di un’alternativa.