Il crociato è apposto: Icardi riceve l’ok per il trasferimento | Sarà Serie A dopo 6 anni

Mauro Icardi è pronto a tornare da protagonista in Serie A. Superati i problemi al crociato, semaforo verde per tornare a giocare in Italia.

Le porte della Serie A sono pronte a spalancarsi per il ritorno di Mauro Icardi in Italia. Il centravanti argentino, capocannoniere del campionato italiano in due occasioni, è da tre stagioni in forza al Galatasaray. L’attaccante classe ’93, dopo le prime due annate da protagonista, ha saltato quasi tutta la stagione a causa della rottura del crociato del ginocchio destro.

Il Galatasaray si è laureato campione di Turchia per la terza volta consecutiva, annoverando in rosa giocatori di livello assoluto. A gennaio è arrivato ad Istanbul Alvaro Morata, che ha completato un reparto offensivo di tutto rispetto con Victor Osimhen e Dries Mertens.

La punta nata a Rosario ha ormai superato il calvario del grave infortunio al ginocchio e potrebbe essere ceduto nella finestra di calciomercato estivo. Non è escluso che l’attaccante argentino ritorni da protagonista in Serie A, dopo sei anni di assenza vissuti tra la Francia e la Turchia.

La sessione estiva del calciomercato in Serie A si preannuncia caldissima sul fronte degli attaccanti. Tante big del nostro campionato possono presentarsi ai nastri di partenza con suggestive novità nel pacchetto offensivo.

Icardi torna in Serie A con l’effetto domino

Il bomber argentino potrebbe tornare a giocare nel massimo campionato italiano a stretto giro di posta. Mentre il valzer delle panchine ancora non è terminato, ecco l’incastro che riaprirebbe le porte della Serie A all’ex Inter e Sampdoria.

Icardi potrebbe finire nel radar della Fiorentina, che si è separata a sorpresa da Raffaele Palladino nei giorni scorsi. I viola potrebbero decidere di cedere Moise Kean, dopo una stagione da protagonista assoluto.

Non solo Fiorentina, due big alla finestra

In caso di cessione dell’ex Juve la squadra toscana potrebbe piombare proprio su Mauro Icardi. Ma non c’è solo la pista Fiorentina pronta a riportare la prolifica punta in Serie A.

Le prestazioni dell’attaccante argentino potrebbero fare al caso anche della Juventus. La squadra bianconera, che ha confermato Tudor in panchina, potrebbe cambiare molto in avanti a partire dalla cessione di Dusan Vlahovic. Occhio anche alla pista Milan, i rossoneri sembrano tra le squadre più attive sul mercato estivo al momento.