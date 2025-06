Sottoposto ad una cura sperimentale: rivelazione terribile su Luis Enrique | Sta provando a vincere la battaglia

Dopo aver vinto la Champions League emerge un retroscena a sorpresa su Luis Enrique. Ecco la cura sperimentale a cui si sta sopponendo.

Il suo PSG ha riscritto la storia e affascinato gli appassionati calcistici in tutto il mondo. La stagione in panchina di Luis Enrique è stata da incorniciare, con il club parigino che ha sbagliato la concorrenza, anche fuori dai confini nazionali.

La squadra rossoblù ha vinto tutto in Francia. La Ligue 1 è stata sostanzialmente senza storia, con il PSG che ha staccato di 19 punti il Marsiglia, secondo classificato in campionato. La società guidata da Al-Khelaifi ha trionfato anche in Supercoppa di Francia, superando il Monaco. In Coppa poi i parigini hanno avuto la meglio sullo Stade Reims, sconfitto in finale per 3-0.

Ma la ciliegina sulla torta della stagione è arrivata in finale di Champions League, a Monaco di Baviera. Il PSG ha demolito l’Inter di Simone Inzaghi, che è stata sconfitta per 5-0 dalla squadra francese.

Il risultato arrivato in Germania rappresenta la finale della massima competizione europea col maggiore scarto della storia, oltre che la prima coppa dalle grandi orecchie vinta dal club parigino.

La cura sperimentale di Luis Enrique

La carriera vincente del tecnico spagnolo è stata anche segnata da un terribile dramma che lo ha colpito in famiglia. Un evento che lo ha anche costretto al ritiro dalle scene nell’estate del 2019.

Nel giugno del 2019 il tecnico ex Barcellona lasciò la nazionale spagnola per la grave malattia che ha colpito sua figlia. La bambina morirà a nove anni per un tumore alle ossa, scatenando un’ondata trasversale di solidarietà che investì l’allenatore iberico.

Luis Enrique e il grounding, ecco tutti i benefici

Il tecnico spagnolo ha raccontato di essersi sottoposto ad una pratica molto in voga di recente, che lo ha aiutato non poco nella sua tenuta fisica. Luis Enrique ha dichiarato: “Faccio grounding da un anno e non ho più ne allergie ne raffreddore.”

La pratica del grounding consiste nel camminare scalzi su superfici naturali. Il tecnico asturiano ha svelato come questo atto ancestrale lo abbia aiutato a sconfiggere i malanni quotidiani. Luis Enrique ha fortemente caldeggiato questa antica pratica.