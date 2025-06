La Juve vuole cedere Kelly: una rivale si fa avanti | Avanzata offerta per il prestito

La Juve ha messo sul mercato Lloyd Kelly, nonostante lo abbia appena riscattato. Il difensore può approdare alla rivale in prestito.

Ad inizio giugno è scattato ufficialmente l’obbligo di riscatto per Lloyd Kelly in casa Juventus. La società bianconera ha versato complessivamente oltre 17 milioni di euro al Newcastle. Il difensore britannico, con origini giamaicane, ha collezionato 15 presenze con la Juve dal gennaio di quest’anno.

Dalla sessione invernale ad oggi è cambiato tutto o quasi in casa bianconera. A partire dalla guida in panchina, con Igor Tudor che ha preso il posto di Thiago Motta. L’ex difensore è riuscito a raggiungere la qualificazione in Champions League al fotofinish, ed è stato confermato dalla proprietà bianconera.

Un altro ribaltone ha però coinvolto la dirigenza della Vecchia Signora al termine del campionato. La Juventus si è separata da Cristiano Giuntoli, dopo una stagione partita sotto i migliori auspici ma che non ha regalato le soddisfazioni attese dai vertici della Continassa.

Proprio l’arrivo del difensore britannico è stato uno degli ultimi movimenti in entrata da parte del dirigente ex Napoli, ma le prestazioni di Lloyd Kelly non sembrano aver convinto i quadri bianconeri.

Riscatto e addio Juve, il punto su Kelly

L’impressione è che in caso di arrivo di congrua offerta nessuno ostacolerebbe la partenza del classe 2008, nato a Bristol. Kelly è un duttile difensore, impiegabile sia al centro che sulla corsia mancina, ma ha mostrato difficoltà di adattamento alle tattiche della Serie A.

Ovviamente la società bianconera vuole evitare una minusvalenza, per questo non è da escludere una sua partenza in prestito nel corso delle prossime settimane.

Kelly ancora in Serie A ma non alla Juve

L’ex Bournemouth potrebbe comunque restare nel campionato italiano, approdando ad una squadra specialista nel rilanciare calciatori reduci da stagioni poco entusiasmanti o giovani promesse. Stiamo parlando dell’Atalanta, che riparte de Juric in panchina dopo aver salutato Gasperini, direzione Roma.

La squadra bergamasca ha rilanciato tanti calciatori reduci da esperienze negative, uno degli ultimi esempi è De Ketelaere, ed è a caccia di rinforzi nel pacchetto difensivo. Tutte le strade possano portare a Bergamo dunque per il difensore britannico, le prossime settimane si preannunciano decisive per il suo futuro.