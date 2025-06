Ferrari rassegnata: LECLERC SE NE VA | Elkann ha già scelto il suo erede

Rivoluzione in vista in casa Ferrari: il presidente John Elkann ha deciso di mandare via Leclerc avendo già individuato il suo erede

Una crisi del tutto inattesa e che ha spiazzato completamente il presidente John Elkann. L’imprenditore e manager torinese, numero uno del gruppo Exor, era convinto che grazie all’ingaggio di un fuoriclasse come Lewis Hamilton la Ferrari sarebbe tornata ai vertici della Formula Uno.

Il sette volte campione del mondo dal canto suo ha accettato con particolare entusiasmo la proposta del team di Maranello, convinto di poter realizzare alla guida della Rossa il sogno di conquistare l’ottavo titolo iridato della sua carriera.

Il ritorno alla realtà è stato invece durissimo, addirittura brutale. La nuova monoposto, la SF-25, si è rivelata di gran lunga inferiore alle aspettative e alle ambizioni coltivate alla vigilia della nuova stagione.

La Red Bull del campione in carica Max Verstappen e soprattutto la McLaren degli scatenati Lando Norris ed Oscar Piastri hanno manifestato fin dalla prima gara una superiorità a dir poco schiacciante.

Ferrari, Leclerc se ne va: non ne può proprio più

Con una stagione già compromessa dopo nove gare e una prospettiva a breve e medio termine non proprio esaltante, da tempo circolano con insistenza le voci riguardo a un possibile, se non probabile, addio imminente di Charles Leclerc.

Il pilota monegasco, nonostante abbia di recente firmato un rinnovo di contratto che lo vincola alla scuderia modenese fino al 2029, vuole prima o poi competere per quel titolo mondiale che finora non è riuscito a conquistare. Ma con una Ferrari così scarsamente competitiva quello di Leclerc rischia di rimanere un sogno chiuso nel cassetto.

Leclerc ha deciso, ecco la sua prossima destinazione

Secondo quanto riportato dai giornalisti del ‘Corriere della Sera’ Daniele Sparisci e Giorgio Terruzzi le persone che compongono l’entourage di Leclerc avrebbero espresso più di una perplessità in merito al futuro del monegasco a Maranello. Charles teme infatti ha il timore di ritrovarsi l’anno prossimo con il cambio regolamentare alla guida di una vettura non all’altezza delle rivali più accreditate.

Per questo i due giornalisti non escludono affatto che Leclerc possa esercitare delle clausole presenti nel suo contratto per accasarsi in un team come la Mercedes, considerata in grande crescita. La Ferrari dal canto suo potrebbe sostituire Leclerc con il ventenne pilota inglese Oliver Bearman, cresciuto nell’Academy di Maranello.