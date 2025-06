Disastro in Serie A: l’Inter chiede l’annullamento del campionato | L’arbitro ha smascherato la truffa

Caos arbitri in Serie A e furia Inter dopo la fine del campionato. Ecco le parole del fischietto italiano che smascherano la truffa.

Nonostante l’edizione 2024-25 della Serie A sia già andata in archivio, non si spengono le polemiche intorno alle scelte arbitrali. L’ultimo campionato è stato deciso al fotofinish, con il Napoli di Antonio Conte che ha vinto il quarto scudetto della propria storia. Alle spalle della squadra partenopea è arrivata l’Inter di Simone Inzaghi, che ha chiuso ad un solo punto dalla capolista.

La squadra nerazzurra, che ha salutato il tecnico dopo quattro stagioni, è passata dal sogno triplete alla brusca realtà che li ha visti chiudere l’annata senza alcun titolo. L’Inter è stata strapazzata in finale di Champions League dal PSG, che ha vinto per 5-0 l’ultimo atto della massima competizione europea.

Tornando indietro alla corsa scudetto, non sono mancati episodi controversi che hanno coinvolto gli arbitri della Serie A. Proprio la società nerazzurra si è scagliata contro presunti torti subiti, scegliendo anche la via del silenzio stampa nel finale di stagione.

Riavvolgendo il nastro dell’ultimo campionato interista non mancano episodi arbitrali degni da analizzare. Episodi che avrebbero anche potuto ribaltare il verdetto finale del campionato, che ha visto il Napoli trionfare per la seconda volta negli ultimi tre anni.

Furia Inter contro i torti arbitrali

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha sollevato molte polemiche contro i presunti torti arbitrali subiti. Così come l’ormai ex Simone Inzaghi, che non ha digerito tante scelte dei direttori di gara nella sua ultima stagione in nerazzurro.

Sulla stessa lunghezza d’onda delle proteste interiste va anche l’analisi di Gianpalo Calvarese, ex arbitro di Serie A.

Rigore Thuram-Plavovic, la sentenza di Calvarese

L’ex direttore di gara ha analizzato, in un post su Instagram, quelli che secondo lui sono stati i più gravi errori arbitrali della Serie A da poco conclusa. Secondo Calvarese l’Inter ha avuto ragione ad alzare la voce dopo scelte controverse.

In particolare l’ex arbitro riporta l’episodio che ha coinvolto Thuram e Pavlovic nell’area di rigore milanista, nel derby terminato 1-1. Il difensore rossonero colpisce chiaramente la gamba dell’attaccante francese, ma ne il direttore di gara ne il VAR decisero di intervenire.