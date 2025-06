Difesa juventina blindata: il nuovo Huijsen è già a Torino | Sarà anche il futuro della nazionale

La Juve blinda la difesa del futuro, con un occhio anche alla nazionale azzurra. Il nuovo Dean Huijsen è già a Torino.

È probabilmente il più grande e recente rimpianto del calciomercato juventino, Dean Huijsen dopo una stagione in Premier League è stato appena acquistato dal Real Madrid. Molte critiche sono piovute in casa bianconera, in particolare intorno all’operato dell’ormai ex Giuntoli, sulla cessione del giovane difensore arrivato a 16 anni alla Juve.

Dopo aver impressionato tutti nelle giovanili bianconere, debuttando in Serie C con la Juventus Next Gen, il classe 2005 nel gennaio dello scorso anno venne girato in prestito alla Roma. Con la squadra giallorossa ha trovato spazio e fiducia, giocando tredici gare e segnando anche due reti.

Dopo l’affermazione in giallorosso la Juventus decide di cederlo la scorsa estate. Il centrale olandese, ma naturalizzato spagnolo, è passato al Bournemouth lo scorso anno per una cifra di 15,2 milioni di euro più 3 di bonus. Ed in Premier League è arrivata la definitiva consacrazione del giovane difensore centrale.

Trentadue presenze con la maglia delle Cherries in campionato, impreziosite anche da tre reti all’attivo. Dean Huijsen è diventato, prima di compiere venti anni, il più giovane marcatore della storia per la squadra inglese. Un altro segnale del futuro da predestinato, che lo ha portato a firmare per il Real Madrid con delle cifre davvero importanti.

Il nuovo Huijsen è già a Torino

Il club spagnolo ha versato circa 58 milioni di euro nelle casse del Bournemouth. Il club inglese mette così a segno una plusvalenza notevole, mentre in casa Juve ci si mangiano le mani per un talento ceduto troppo in fretta.

Ma nella sponda bianconera di Torino arrivano importanti segnali per il futuro della difesa della Vecchia Signora e non solo.

Il giovane difensore ha già stregato la Juve

Il rimpianto Huijsen potrebbe presto diventare un ricordo lontano per la Juventus, che sta allevando in casa un promettente difensore, già nel giro della nazionale giovanile. Parliamo di Francesco Verde, centrale di difesa classe 2007.

Il suo agente lo ha paragonato a Huijsen e Bonucci, facendo ben sperare i tifosi juventini per il suo radioso futuro. Dopo aver fatto tutta la trafila dall’under 14, il prossimo anno giocherà in Primavera ed in seguito potrebbe approdare anche lui nella Nex Gen.