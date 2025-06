Quasi 300 presenze in Serie A, 49 con la maglia azzurra | Annunciato l’addio al calcio

Altro pesante addio nel calcio italiano: dopo quasi 300 presenze in Serie A e quasi 50 con la maglia della nazionale, è arrivato l’annuncio del ritiro.

Dopo anni trascorsi sui campi di calcio, tra fatiche, trionfi e delusioni, arriva per ogni calciatore il momento più difficile: annunciare il ritiro. È una scelta dolorosa, spesso rimandata, che segna la fine di una parte fondamentale della loro vita. Non è semplice dire addio a quella routine fatta di allenamenti, spogliatoi, tifosi e adrenalina. Per molti, il calcio non è solo uno sport, ma una passione totalizzante, un’identità.

Le gambe iniziano a non rispondere più come prima, il fisico chiede tregua e la mente inizia a guardare altrove. Alcuni si ritirano con serenità, altri con la nostalgia di chi sa che nulla sarà più lo stesso. Ogni addio porta con sé emozioni contrastanti: orgoglio per ciò che si è vissuto e tristezza per ciò che non potrà più tornare.

Tanti calciatori, dopo aver disputato centinaia di partite e lasciato un’impronta indelebile nei cuori dei tifosi, scelgono di congedarsi in silenzio o con un ultimo saluto emozionante, non solo per loro, ma anche per i tifosi. Ed è proprio da questo punto di vista che purtroppo nelle scorse ore sono arrivate delle tremende novità per il calcio italiano.

Tanti addii in Serie A

Nella stagione che si è da poco conclusa, diversi grandi nomi legati alla Serie A hanno detto addio al calcio. Uno su tutti e Pepe Reina, seguito poi da un altro ex Napoli, ovvero José Maria Callejon.

Ma a breve potrebbe arrivare un altro ritiro ufficiale, che se vogliamo sarà ancora peggiore di questi. Stiamo parlando di quello di Alessandro Florenzi.

Decisione imminente del calciatore

Alessandro Florenzi, che in carriera ha totalizzato quasi 300 presenze in Serie A con le maglie di Roma e Milan, oltre a quasi 50 gettoni con la nazionale azzurra, con cui ha vinto l’Europeo del 2021, secondo alcune indiscrezioni starebbe valutando di ritirarsi.

Una scelta che sarebbe dovuta alle sue precarie condizioni fisiche, che lo hanno condizionato parecchio in questi ultimi anni, ma anche al fatto che la società rossonera non gli abbia offerto un rinnovo del contratto, ma un nuovo ruolo in dirigenza. A breve dovrebbe arrivare la sua risposta definitiva.