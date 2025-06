Preferisci i soldi o la gloria?: la Juve pesca in Arabia il nuovo bomber | Spesa da 45 milioni

Damien Comolli vira dritto su un nome del campionato saudita per rafforzare il reparto offensivo: servono circa 45 milioni di euro.

Negli ultimi anni, l’Arabia Saudita è diventata una delle mete più ambite per i calciatori internazionali, attratti dagli ingenti stipendi offerti dai club sauditi. Il progetto calcistico saudita, fortemente sostenuto dallo Stato, mira a trasformare la Saudi Pro League in un campionato di rilevanza mondiale. In questo contesto, diversi giocatori di primo piano hanno accettato trasferimenti sorprendenti.

Tra i nomi più noti figurano Cristiano Ronaldo, approdato all’Al-Nassr, seguito da Karim Benzema all’Al-Ittihad e Neymar, tornato già al Santos, all’Al-Hilal. A questi si aggiungono altri campioni come N’Golo Kanté, Sadio Mané, Riyad Mahrez e Kalidou Koulibaly. Le cifre degli stipendi sono spesso astronomiche, con contratti che superano i 100 milioni di euro l’anno, comprensivi di bonus e diritti d’immagine.

Questi trasferimenti hanno sollevato dibattiti: c’è chi critica la scelta dei calciatori, accusandoli di mettere il denaro davanti all’ambizione sportiva, e chi invece vede nell’espansione del calcio saudita una nuova fase di globalizzazione del gioco. Resta il fatto che il campionato arabo sta attirando sempre più attenzione, trasformandosi in un polo d’interesse non solo economico, ma anche sportivo.

Qualcuno fa dietrofront

Al netto dei tanti soldi percepiti in Arabia, è chiaro che qualcuno fa dietrofront, per varie ragioni. Il già citato Neymar ha deciso di tornare in patria, nel club in cui è cresciuto. Oltre a lui poi ad esempio Jordan Henderson dopo pochi mesi è voluto tornare in Europa.

E a breve un altro calciatore potrebbe fare questo percorso. Si tratta di un centravanti di valore assoluto, che è finito nel mirino della Juventus e del nuovo direttore generale Fabien Comolli per rafforzare il reparto offensivo. Vediamo di chi stiamo parlando.

Comolli prepara l’offerta

Il nome nuovo per l’attacco della Juventus è quello di Marcos Leonardo, centravanti 22enne di proprietà dell’Al Hilal, reduce da una grande stagione nella Saudi Pro League, dove ha messo a segno ben 17 reti in campionato.

Il ragazzo, che conosciamo già in quanto è stato a lungo nel mirino della Roma, piace molto alla società torinese, che per portarselo a casa potrebbe spingersi a mettere sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni di euro.