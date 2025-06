Mondiale per Club alle porte: grande curiosità per gli appassionati | Attesa per Juve e Inter

Mondiale per Club- fonte x- tuttocalcioestero.it

Dopo tante chiacchiere finalmente ci siamo: il Mondiale per Club è alle porte. Cresce l’attesa per le due italiane partecipanti, Juve e Inter.

Il nuovo Mondiale per Club rappresenta una svolta significativa nel panorama calcistico internazionale. Pensato per dare maggiore prestigio e visibilità alla competizione tra club, il torneo si propone di diventare un vero e proprio punto di riferimento a livello globale, mettendo a confronto le migliori squadre dei vari continenti in un formato più ampio e competitivo.

Questa nuova versione nasce con l’obiettivo di offrire uno spettacolo sportivo più ricco, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto e appassionato. Non si tratta solo di un torneo, ma di un evento in grado di celebrare la multiculturalità del calcio, con stili di gioco, tifoserie e tradizioni diverse che si incontrano sul palcoscenico internazionale.

Detto ciò finalmente, dopo tanta attesa, siamo ormai arrivati alle porte di questa nuova competizione, che potrebbe regalarci grosse emozioni. Nella notte di domenica 15, ci sarà la prima partita, che si giocherà tra l’Al Ahly e l’Inter Miami di Leo Messi, e che stapperà dunque la competizione in questione. In attesa poi delle due italiane. Ma vediamo come arrivano Inter e Juve a questo appuntamento.

Curiosità per la nuova Inter targata Chivu

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, arrivato in seguito alla batosta presa nella finale di Champions League con il PSG, l’Inter ha deciso di ripartire da Christian Chivu. Reduce da qualche mese positivo al Parma, il tecnico rumeno è stato chiamato dai nerazzurri, e vuole mostrare il suo valore già al Mondiale.

La Beneamata è stata inserita nel girone con il River Plate, l’Urawa e i messicani del Monterrey. E proprio con questi ultimi ci sarà la partita d’esordio nella notte di mercoledì prossimo, alle ore 03.00.

Juventus in cerca di conferme

La Juventus ha invece deciso di confermare Igor Tudor in panchina, che durante la competizione dovrà far vedere quanto di buono la squadra ha proposto nei pochi mesi con lui alla guida, in attesa di rinforzi dal mercato.

La Vecchia Signora inizierà la coppa nella notte di giovedì, sempre alle ore 03.00, contro l’Al Ain, e proseguirà poi il suo cammino nel girone con il Wydad e il Manchester City.