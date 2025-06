Incontro Inter-Parma, ma non si parla solo di Bonny | I nerazzurri vogliono un altro calciatore

L’Inter dopo aver scelto Christian Chivu in panchina continua a pescare dal Parma. Non c’è solo Bonny nella lista nerazzurra.

Continua a soffiare il vento della rivoluzione in casa Inter. La squadra nerazzurra ha salutato Simone Inzaghi in panchina, dopo la cocente delusione in finale di Champions League. Il PSG ha schiantato i nerazzurri a Monaco di Baviera, con l’impietoso risultato di 5-0.

Il tecnico piacentino ha firmato in Arabia Saudita, mentre la società nerazzurra ha scelto Christian Chivu in panchina. Inzaghi ha salutato dopo quattro stagioni, coronate da uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe nazionali.

L’ex difensore rumeno, tra i protagonisti del triplete arrivato con Mourinho nel 2010, alla sua prima esperienza in Serie A non ha sfigurato sulla panchina del Parma. I ducali hanno raggiunto la salvezza all’ultima giornata di campionato, superando per 3-2 l’Atalanta.

La squadra gialloblù è riuscita a fare punti anche con la stessa Inter, oltre che con la Juve, il Napoli e la Lazio. Il tecnico rumeno, che ha un passato nelle giovanili nerazzurre fino alla Primavera, guiderà il corso post Inzaghi in casa interista.

Non solo Bonny nel mirino dell’Inter

Oltre ad aver riportato ad Appiano Gentile l’allenatore rumeno, continua a spingere per assicurarsi l’attaccante Bonny dal Parma. I nerazzurri sono a caccia di rinforzi offensivi, dopo aver già ceduto Joaguin Correa al Botafogo.

Il roccioso centravanti francese è segnalato da tempo in cima alla lista dei desideri nerazzurri. Compirà 22 anni ad ottobre ed alla sua prima stagione in Serie A ha segnato sei reti, lasciando intravedere buoni segnali in prospettiva.

Doppio colpo dal Parma, Inter in pressing

Oltre alla punta transalpina nel mirino dell’Inter può finirci un altro giovane in vetrina nel Parma in questa stagione. Parliamo del centrocampista spagnolo Adrian Bernabé. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, e con un passaggio anche al Manchester City, il classe 2001 ha segnato proprio contro l’Inter in campionato.

Lo spagnolo può finire in cima alla lista a centrocampo in casa Inter, soprattutto se si dovesse materializzare l’addio ad Asslani in mezzo al campo. Bernabé potrebbe dunque rientrare in un maxi affare sull’asse Parma – Milano sponda nerazzurra. In caso di fumata bianca arriverebbe ad Appiano Gentile come prima alternativa al turco Calhanoglu.