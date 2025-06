È una chiamata irrinunciabile: Maldini entra nell’organigramma dirigenziale | Avrà un ruolo fondamentale

La leggenda del Milan è pronta per iniziare una nuova esperienza da dirigente: offerta importante per lui, con un ruolo di primo piano nel nuovo progetto.

Paolo Maldini è una delle icone più rappresentative del calcio italiano e mondiale. Ha dedicato tutta la sua carriera da calciatore al Milan, club con cui ha collezionato oltre 900 presenze ufficiali in più di vent’anni, diventando un simbolo di fedeltà, eleganza e leadership. Difensore dotato di straordinaria intelligenza tattica, tecnica sopraffina e grande disciplina, Maldini ha saputo interpretare il ruolo di terzino e poi di centrale con una classe senza tempo.

Nel suo palmarès figurano 7 Scudetti, 5 Champions League e numerosi altri trofei nazionali e internazionali. Con la Nazionale italiana ha collezionato oltre 100 presenze, partecipando a quattro Mondiali e tre Europei, pur senza mai conquistare un titolo con gli Azzurri. La sua influenza, tuttavia, va oltre i trofei: Maldini è secondo molti esperti e appassionati uno dei migliori difensori della storia del calcio, rispettato da compagni e avversari.

Anche dopo il ritiro, il suo contributo al calcio italiano è proseguito dietro le quinte, come dirigente del Milan, portando esperienza e visione. Al Diavolo ha contribuito alla vittoria dello scudetto con Stefano Pioli in panchina, prima di ricevere il benservito dalla società. Adesso però per lui sembra che possano aprirsi le porte di una nuova avventura.

Maldini al centro delle voci

Nella sua parentesi da dirigente al Milan, Maldini ha dimostrato di essere capace a ricoprire tale ruolo, tanto da diventare spesso un uomo considerato da diversi club per andare a ricoprire dei ruoli societari.

Si è parlato nelle ultime settimane ad esempio di un suo approdo alla Juventus, che è in totale ricostruzione. La verità però è che nel futuro dell’ex capitano rossonero pare ci sia un’altra squadra.

In arrivo una proposta importante

Come abbiamo visto nel corso dell’ultima settimana, la nazionale azzurra è nel caos più totale. Dalla sconfitta con la Norvegia all’addio di Spalletti, i segnali sono terribili, e il rischio di guardare da casa un altro Mondiale ora è enorme.

Detto ciò in tanti stanno ragionando anche alla possibilità di cambiare qualcosa in Federazione, inserendo magari uomini di campo e con tanta esperienza dirigenziale alle spalle. E uno dei nomi più caldi da questo punto di vista è senza dubbio proprio quello di Maldini.