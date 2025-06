È l’occasione della mia vita: Morgan De Sanctis sarà il nuovo DS | Ha già una lista di nomi per il mercato

L’ex dirigente di Palermo e Salernitana ha ricevuto una chiamata grandiosa: la società lo vuole come nuovo ds per la prossima stagione.

In questa fase della stagione calcistica, mentre i riflettori del campo iniziano a spegnersi, dietro le quinte le società sono già al lavoro per programmare il futuro. È un periodo frenetico, fatto di valutazioni, contatti e decisioni strategiche che determineranno gli equilibri della prossima annata. Le panchine sono al centro dell’attenzione: molti club stanno cambiando guida tecnica, alla ricerca di nuovi stimoli, identità di gioco o semplicemente risultati migliori.

Non mancano le sorprese, con allenatori di successo che lasciano per motivi personali o per nuove sfide, e tecnici emergenti pronti a salire di livello. Parallelamente, si valuta il futuro dei calciatori: rinnovi, cessioni, nuovi innesti. Alcuni big potrebbero cambiare maglia, mentre giovani talenti cercano spazio. La costruzione della squadra parte da ora, e ogni scelta è cruciale.

Ma non si tratta solo di campo: anche a livello dirigenziale si registrano movimenti significativi. Molti club stanno ristrutturando i quadri tecnici e sportivi, inserendo nuovi direttori sportivi, manager e figure chiave per impostare una progettualità più solida e moderna. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore qualcosa si è mosso in maniera importante.

Diversi club di Serie A a caccia di nuovi dirigenti

Sono tante le squadre del nostro campionato che prenderanno dei nuovi dirigenti. Su tutte spicca la Juventus, che dopo l’addio di Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Allo stesso modo poi anche la Cremonese è a lavoro in quest’ottica, ed ha quasi ufficializzato ormai l’arrivo di Petrachi.

Nei giorni scorsi però a questa lista si è aggiunto un altro club. Stiamo parlando del Parma, che ha salutato il proprio ds Mauro Pederzoli dopo ben 4 stagioni. E per quanto riguarda la sua sostituzione sono arrivate importanti indicazioni.

De Sanctis è il primo nome sulla lista

Per sostituire dunque Pederzoli, secondo le ultime indiscrezioni il Parma starebbe pensando di affidarsi a Morgan De Sanctis.

Reduce dall’esperienza deludente al Palermo, l’ex portiere di Roma e Napoli accetterebbe di corsa, avendo così la chance di rilanciarsi in Serie A. Staremo a vedere dunque se davvero sarà lui il nuovo direttore sportivo dei ducali.