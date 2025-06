Tragedia Inter: i tifosi aggrediscono la squadra | Calciatore colpito alla testa

Ha del clamoroso quanto avvenuto in casa Inter. Calciatori aggrediti dai tifosi, un nerazzurro è stato colpito alla testa.

La stagione calcistica dell’Inter si è chiusa nel peggiore dei modi. La deludente finale di Champions League ha chiuso l’esperienza di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, con l’onta del 5-0 subito dal PSG che pesa come un macigno.

Mai una finale della massima competizione europea era terminata con uno scarto di gol così ampio. Il fallimento della campagna europea è arrivato a stretto giro di posta con la mancata conquista del titolo italiano. Ad aggiudicarsi lo scudetto è stato il Napoli di Antonio Conte, mentre la Beneamata ha chiuso al secondo posto ad un solo punto dai partenopei.

Dopo la batosta di Monaco di Baviera è arrivato l’addio a mister Simone Inzaghi. L’ex attaccante lascia l’Inter dopo quattro stagioni in cui ha raccolto uno scudetto, tre Coppe Italia ed altrettante Supercoppe. Il tecnico piacentino è sbarcato in Arabia Saudita, mentre i nerazzurri si sono affidati ad un ex calciatore del triplete, l’emergente Christian Chivu.

L’ex difensore si è liberato dal Parma e proverà a scuotere la squadra già a partire dal Mondiale per club. La manifestazione intercontinentale è in programma negli Stati Uniti da metà giugno. L’Inter debutterà contro i messicani del Monterrey, nel girone che include anche River Plate e Urawa Reds.

Putiferio Inter, aggressione dei tifosi

In una stagione partita con i migliori auspici, che poi si sono tramutati in forti delusioni, non sono mancati momenti di attrito tra la società ed i tifosi.

Di recente non è andata giù al tifo organizzato la gestione dei biglietti per la finale di Monaco di Baviera. Ben più grave fu un episodio di tensione accaduto tra i tifosi e la squadra nerazzurra, nel corso della stagione 2005-06.

Inter aggredita fuori dall’aeroporto

La cronaca dei fatti risale all’aprile del 2006. All’epoca l’Inter stava tornando a Milano dopo una trasferta vincente ad Ascoli. La squadra nerazzurra, secondo la ricostruzione di varie fonti giornalistiche, è stata vittima di un vero e proprio agguato in piena notte fuori da Malpensa.

Alcuni tifosi, con volto coperto, hanno insultato la squadra e colpito Cristiano Zanetti, centrocampista nerazzurro. Il calciatore riportò un’escoriazione e vennero leggermente feriti anche due agenti.