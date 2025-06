Progetto, bel gioco e risultati: la società vuole Tedesco in panchina | Inviata bozza del contratto

Il profilo di Domenico Tedesco è balzato all’improvviso sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Un club di primo piano lo vuole

Nelle ultime settimane il caotico valzer degli allenatori ha prodotto un autentico terremoto in Serie A in vista della prossima stagione. Delle prime nove squadre della classifica solo in tre hanno confermato le rispettive guide tecniche.

Napoli, Juventus e Bologna saranno ancora guidate da Antonio Conte, Igor Tudor e Vincenzo Italiano. Tutte le altre hanno invece optato per un drastico e significativo cambiamento, compresi i due club di Milano e i due di Roma.

Non solo però i cosiddetti top club, ma anche le squadre posizionatesi nella secondo metà della classifica hanno alla fine optato per un avvicendamento in panchina. Tra queste anche il Parma che in questo momento è senza allenatore.

Cristian Chivu, subentrato a Fabio Pecchia a stagione in corso, dopo aver condotto Bonny e compagni a una salvezza tanto sofferta quanto meritata, ha preso il posto di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter. Per l’ex difensore rumeno si tratta di un ritorno in nerazzurro, alla luce del suo passato glorioso prima come calciatore e poi come tecnico della Primavera.

Domenico Tedesco, ipotesi clamorosa

In questo momento uno dei tecnici più seguiti, anche perché libero da impegni, è l’italiano con cittadinanza tedesca Domenico Tedesco. Fino a gennaio del 2025 il quarantenne allenatore originario di Rossano Calabro ha guidato la Nazionale belga.

Sollevato dall’incarico a causa di una serie di tensioni interne allo spogliatoio, Tedesco sarebbe finito nel mirino del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Il numero uno di Via Allegri lo avrebbe inserito tra i papabili per la panchina della Nazionale italiana.

Tedesco di nome ma non di fatto, la Serie A lo aspetta

Alla fine però la Figc ha virato con decisione su Rino Gattuso che da qui a qualche ora, salvo colpi di scena nel calcio sempre possibili, sarà annunciato come nuovo commissario tecnico azzurro. Il nome di Tedesco continua invece a circolare come possibile nuovo allenatore del Parma.

Nelle prossime ore la trattativa tra le parti, solo abbozzata in questi ultimi giorni, potrebbe conoscere l’accelerazione decisiva. Tedesco non ha mai allenato in Italia e chi lo conosce lascia chiaramente intendere come non veda l’ora di misurarsi con il nostro campionato. Il condizionale è d’obbligo, ma l’ipotesi Parma dovrebbe prendere corpo rapidamente.