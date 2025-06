Ho capito dove sbaglio: Sinner trova la falla nei match con Alcaraz | Al prossimo vince al 100%

Yannik Sinner è uscito nuovamente sconfitto dal confronto con Carlos Alcaraz. Ecco la chiave per ritrovare la vittoria contro il rivale spagnolo.

Il copione degli Internazionali d’Italia si è ripetuto al Roland Garros di Parigi. Yannik Sinner non ha avuto rivali nel torneo parigino, prima di essere sconfitto in finale da Carlos Alcaraz. Questa volta, al contrario di quanto visto a Roma con la finale chiusa in due set, il tennista spagnolo ha avuto la meglio dell’altoatesino al quinto set.

L’ultima finale del Roland Garros resterà nella storia con le sue 5 ore e 29 minuti di durata. Mai una finale dello Slam parigino era durata così tanto. Una gara a due facce, che ha visto Sinner conquistare i primi due set ai danni del rivale spagnolo.

A partire dal terzo set il tennista italiano è però calato nelle prestazioni, mentre Carlos Alcaraz è salito in cattedra. La gara si è risolta al super tie break dopo cinque set ricchi di emozioni e giocate di qualità. Sinner si inchina per la seconda volta consecutiva al tennista iberico, numero due nel ranking ATP.

I due tennisti hanno dato prova per l’ennesima volta di dominare la scena mondiale, nella battaglia finale del Roland Garros non è mancato nulla del repertorio dei due campioni. Il match è stato caratterizzato da un equilibrio e da giocate di pregio assoluto.

Sinner trova la chiave per battere Alcaraz

Il tennista spagnolo si è confermato un ostacolo insormontabile per Yannik Sinner. Nei dodici incontri disputati Alcaraz comanda per 8-4 ai danni dell’atleta altoatesino, che ora ha messo nel mirino Wimbledon.

Dopo la sconfitta dell’altoatesino si sono aperti diversi fronti di discussione, tra i quali spunta un consiglio potenzialmente decisivo per invertire il trend contro il rivale iberico.

Parla Bertolucci: ecco cosa deve fare Sinner

Tante polemiche sono sfociate intorno ai tifosi presenti alla finale del Roland Garros. La platea si è schierata apertamente con Alcaraz, scatenando tante reazioni sul web da parte dei sostenitori di Yannik Sinner. Sul tema è intervenuto anche uno dei protagonisti della Coppa Davis vinta nel 1976.

Parliamo di Paolo Bertolucci che ha invitato Sinner a riflettere sull’importanza del tifo durante le gare. Le parole dell’ex tennista: “Secondo me Sinner deve essere più bravo a portare il pubblico dalla sua parte.“