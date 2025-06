Ha quasi vinto il Mondiale del 94: ora Gattuso lo vuole nel suo staff | FIGC a lavoro per liberarlo

Gennaro Gattuso sta per diventare CT della Nazionale - LaPresse - Tuttocalcioestero.it

Gattuso sta per essere nominato nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana e ora vorrebbe nel suo staff un ex vice campione del mondo

Il passaggio di consegne è quasi pronto, entro poche ore al massimo la Nazionale italiana avrà un nuovo commissario tecnico. Il posto di Luciano Spalletti, esonerato in fretta e furia dopo il tracollo di Oslo contro la Norvegia, sarà preso da Gennaro Ivan Gattuso.

reduce da una stagione trascorsa in Croazia alla guida di un club dalle grandi tradizioni come l’Hajduk Spalato, l’ex centrocampista del Milan è stato scelto dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina dopo il rifiuto arrivato in extremis di Claudio Ranieri.

Gattuso ha superato allo sprint altri due candidati ‘forti’ come Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, suoi compagni nell’avventura mondiale in Germania del 2006. A favore di Gattuso ha pesato senza dubbio la sua maggiore esperienza in panchina.

Ciò che dovrà compiere l’ex campione del mondo è un’autentica impresa, perché tale sarebbe centrare la qualificazione ai Mondiali del 2026 dopo i risultati ottenuti dagli azzurri nelle prime due gare del girone.

Gattuso nuovo CT azzurro, la richiesta è esplicita

L’annuncio dell’ingaggio di Gattuso dovrebbe giungere a breve, nel frattempo l’ex mediano avrebbe avanzato ai dirigenti della Federazione alcune precise richieste. La più importante riguarda la composizione dello staff tecnico.

Ogni allenatore del resto vuole circondarsi di persone di cui si fida ciecamente e Gattuso sotto questo aspetto non fa eccezione: al suo fianco l’ex pilastro del Milan vorrebbe proprio un pezzo importante della storia rossonera degli ultimi 40 anni.

Gattuso lo vuole a tutti i costi, non ci sono dubbi

Il quasi nuovo commissario tecnico azzurro spera di contare sull’esperienza infinita di Mauro Tassotti, che dal 2002 al 2015 è stato il vice allenatore del Milan e che Gattuso ha avuto modo di conoscere bene e di apprezzare. L’ex terzino destro vice campione del mondo nel 1994 in questo momento supervisiona le attività della seconda squadra del Milan, il cosiddetto ‘Milan Futuro‘, ma in queste ore avrebbe già accettato la proposta del suo ex allievo.

Di certo è opportuno fare in fretta e bene, la Nazionale ha bisogno di una guida forte e sicura in grado di imprimere una svolta decisa in vista delle prossime gare di qualificazione ai Mondiali del 2026. Una terza esclusione consecutiva sarebbe una vera e propria catastrofe.