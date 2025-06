Buona la prima dell’Italia under 21: 1-0 alla Romania | Decide Baldanzi

Inizia nel migliore dei modi l’Europeo under 21 per l’Italia. Con un gran gol di Baldanzi gli azzurri hanno piegato la scorbutica Romania

Non poteva cominciare meglio l’avventura della Nazionale italiana Under 21 agli Europei di categoria che si disputano in questi giorni in Slovacchia. Gli azzurrini, inseriti nel girone con i padroni di casa, la Spagna e la Romania, hanno affrontato e battuto all’esordio proprio i rumeni.

Il commissario tecnico Carmine Nunziata aveva avvertito i suoi in merito alle difficoltà che avrebbero incontrato durante il match. E così in effetti è stato anche se il match si era messo subito in discesa per l’Italia.

Al 25′ è arrivato il gol che ha deciso la partita, la splendida rete dell’attaccante della Roma Tommaso Baldanzi: una conclusione mancina potente e precisa quella dell’ex talento dell’Empoli risultata imparabile per il portiere rumeno.

I rumeni però, ben lungi dal volersi arrendere, hanno iniziato a macinare gioco creando più di un problema alla difesa azzurra. Baldanzi e compagni però non sono certo rimasti a guardare e in contropiede hanno messo alla frusta la retroguardia avversaria.

Italia under 21, tre punti d’oro: Desplanches decisivo

Il momento più importante e decisivo della gara si è concretizzato al 45′, a una manciata di secondi dalla fine del primo tempo quando l’arbitro ha concesso un giusto penalty alla Romania. Qui è salito in cattedra Sebastiano Desplanches.

Il ventiduenne estremo difensore del Palermo ha infatti neutralizzato la conclusione dagli undici metri dell’ex giocatore della Fiorentina Montenau salvando così il risultato. Il secondo tempo ha poi regalato altre emozioni e colpi di scena.

Under 21, ora tocca alla Slovacchia: serve un’altra vittoria

Nella ripresa la Romania ha sfiorato il pareggio in almeno tre occasioni ma allo stesso tempo gli ‘Azzurrini’ sono andati più volte a un passo dal raddoppio, in particolare quando lo scatenato Baldanzi, in assoluto il migliore in campo, ha centrato in pieno il palo.

Grazie a questa vittoria la Nazionale di Nunziata si porta al comando del girone con 3 punti insieme alla Spagna, ma ai fini della qualificazione ai quarti di finale degli Europei servirà un altro successo nella prossima gara. L’Italia affronterà infatti i padroni di casa della Slovacchia, sconfitti all’esordio dalle giovani e scatenate Furie Rosse. Con una vittoria il passaggio al turno successivo sarebbe certo.