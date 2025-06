Attenta riflessione con il match analyst: è Morata l’attaccante ideale | Quarto ritorno in Serie A

Alvaro Morata scelto come profilo offensivo ideale nella sessione estiva di calciomercato. La punta spagnola torna in Serie A per la quarta volta.

Un altro ballo in Serie A per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo la scorsa estate tornò a giocare nel campionato italiano, con il Milan che lo prelevò dall’Atletico Madrid per circa 15 milioni di euro. L’esperienza in rossonero non è stata elettrizzante per la punta iberica, salvo la conquista della Supercoppa italiana.

Il Milan a gennaio lo ha girato in prestito al Galatasaray, scegliendo di affidarsi alle prestazioni di Santiago Gimenez. In Turchia il classe ’92 ha segnato 7 reti in 16 incontri, contribuendo sia alla conquista del campionato che della coppa nazionale.

L’ex Juventus è reduce dalla deludente prestazione con la Spagna, nella finale di Nations League contro il Portogallo. Morata, subentrato nei minuti finali dei supplementari, ha sbagliato il rigore decisivo che ha consegnato il trofeo nelle mani dei lusitani.

Al termine della gara l’attaccante del Galatasaray ha anche parlato dell’ipotesi di ritirarsi dalla nazionale. Ed anche il suo futuro nei club resta un nodo da sciogliere in vista delle prossime settimane.

Morata di nuovo in Serie A ma non al Milan

L’attaccante nato a Madrid ha dimostrato nel corso della stagione di sapersi ancora far valere. La situazione contrattuale è particolare. Il Galatasaray lo ha prelevato in prestito annuale che, salvo diritto di riscatto, terminerà nel gennaio del 2026.

Non sembra rientrare nei piani del Milan del futuro e dunque la sessione estiva di calciomercato può essere decisiva per la punta nata a Madrid.

Ritorno di fiamma Morata, il punto sulla Roma

Le porte della Serie A potrebbero spalancarsi per la quarta volta per Alvaro Morata. Dopo le prime due esperienze alla Juventus e la parentesi rossonera, lo spagnolo può tornare una calda opzione in casa Roma. La squadra giallorossa che ripartirà da Gasperini in panchina.

Con il suo spirito di sacrificio e la sua tenacia in attacco, quella del classe ’92 può essere la scelta perfetta per la squadra capitolina. La Roma era già stata accostata all’attaccante spagnolo nelle scorse sessioni di calciomercato, questa potrebbe essere l’estate giusta per celebrare il matrimonio con Morata.