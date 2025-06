Un anno di contratto e 3 colpi importanti dal mercato: super offerta per Aquilani | Ha accettato subito

Prosegue senza sosta il valzer delle panchine in vista della prossima stagione. C’è una proposta di alto livello per Alberto Aquilani

Manca ancora qualche tassello per completare il mosaico delle panchine della nuova Serie A, quella che a partire dalla fine di agosto affronterà il campionato 2025-2026. Delle cosiddette grandi l’unica che non ha ancora sciolto il rebus allenatore è la Fiorentina.

Rimasti spiazzati dalle dimissioni di Raffaele Palladino i viola sono comunque vicini alla soluzione del caso: il presidente Commisso ha infatti deciso di puntare sul ritorno di Stefano Pioli, il quale spera di fare ritorno in Italia sganciandosi quanto prima dall’Arabia Saudita.

Per il resto tutte le big hanno ormai annunciato la propria guida tecnica per il prossimo anno. Restano invece da assegnare le panchine di squadre che in genere occupano la colonnina di destra della classifica.

Una di queste avrebbe avanzato una proposta quasi irrinunciabile ad Alberto Aquilani, giovane e ambizioso tecnico messosi in luce alla guida della Primavera della Fiorentina. Com’è noto Aquilani è calcisticamente cresciuto nella Roma.

Aquilani, proposta super: guai a dire di no

Da gioiello del settore giovanile a titolare in prima squadra, la carriera dell’ex centrocampista e compagno ideale in campo di Daniele De Rossi è stata purtroppo segnata dai tanti, troppo infortuni che gli hanno impedito di compiere un ultimo e decisivo salto di qualità.

Le doti che possedeva da calciatore Aquilani le ha trasfuse in quello che potrebbe diventare un cammino da tecnico di altissimo livello. Dopo una stagione interlocutoria alla guida del Pisa in Serie B per Aquilani è arrivato il momento di compiere il grande salto.

Aquilani, la Serie A è a un passo: offerta in arrivo

A bussare alla porta dell’ex centrocampista di Roma, Juventus e Milan è in queste ultime ore il Lecce che ha da poco esonerato il tecnico della salvezza, Marco Giampaolo. Il club salentino avrebbe formulato una proposta più che importante ad Aquilani.

Il direttore sportivo Pantaleo Corvino avrebbe offerto un anno di contratto e una campagna acquisti di spessore per rinforzare la squadra. Aquilani non avrebbe avuto dubbi ad accettare, avanzando però la richiesta di avere un anno in più di contratto per poter lavorare con maggiore serenità. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa definitiva, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.