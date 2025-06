ULTIM’ORA Formula 1: il campione del mondo dice basta | Hanno fatto di tutto per convincerlo

Il campione del mondo da il suo addio alla Formula 1 con un annuncio ufficiale. A nulla è servito lo sforzo del suo team.

Il tema del ritiro dalle scene in Formula 1 è da sempre un argomento spigoloso. C’è chi abbandona all’apice della carriera, chi dopo un declino di risultati inevitabile, o chi lo fa per cause di forza maggiore. Impossibile non pensare a quanto capitato a Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo nell’estate del 2022 sorprese tifosi ed addetti ai lavori col suo addio a sorpresa alla Formula 1.

Di recente l’ex pilota di Formula 1 tedesco è tornato in pista per la Race of Champions 2025. In questa occasione ha rappresentato la Germania, insieme a Mick Schumacher. Differente è stata la scelta di dire addio alla Formula 1 di Nico Rosberg. Il pilota decise di ritirarsi all’apice della sua carriera, dopo esser diventato campione del mondo a 31 anni.

Come Rosberg ci sono altri illustri esempi nella storia della F1 di carriere interrotte all’apice. Tornano alla mente nomi altisonanti come quello di Fangio, Jackie Stewart e Alain Prost. C’è poi chi ha invece pagato lo scarso rendimento in pista, che ha portato la scuderia ad accompagnarlo alla porta.

Parliamo di Daniel Ricciardo, che nel 2024 sembrava pronto a tornare da protagonista nella Red Bull, ma non riuscì neanche a chiudere la stagione. La Racing Bulls lo sollevò dall’incarico quando mancavano ancora sei tappe del campionato Mondiale.

Formula 1 capitolo chiuso, c’è l’annuncio

C’è poi chi ha abbandonato la carriera in Formula 1 in seguito a drammatici incidenti. La mente torna a quanto capitato a Romain Grosjean. Il pilota francese fu protagonista di un incidente da brividi in Bahrain. La sua vettura andò in fiamme dopo essersi spezzata.

Il classe ’87 abbandonò in seguito la Formula 1, ma non il mondo delle corse. La carriera del francese riprese infatti dalla IndyCar, da dove arriva un annuncio importante in questi giorni.

Addio alla Formula 1, Palou allo scoperto

Parliamo del pilota spagnolo Alex Palou, tre volte campione del mondo nella IndyCar. L’iberico, che aveva svolto dei test con la McLaren nel 2022, ha annunciato di non aver alcuna intenzione di approdare nel Circus.

Le sue parole ai microfoni di Indy Star: “L’F1 non mi interessa più. Sono un fan ma non credo si divertano come me qui. Mi piace correre, divertirmi e stare con la mia gente. E penso che la Formula 1 sia l’esatto opposto.”