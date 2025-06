L’Empoli retrocede, Ismajli no: firma a parametro zero in Serie A | Accordo su base triennale

Il difensore centrale albanese rimarrà in Serie A dopo la retrocessione del suo Empoli: pronto a firmare un triennale. Firma a titolo gratuito.

Nel calciomercato gli affari a parametro zero rappresentano un’opportunità strategica per i club che vogliono rafforzare la rosa senza investire cifre elevate per i cartellini. Quando un giocatore va in scadenza di contratto, può firmare con una nuova squadra senza che quest’ultima debba pagare un’indennità al club d’origine. Questo meccanismo permette di ingaggiare talenti di livello anche con risorse limitate, concentrando gli sforzi su ingaggi e bonus.

Negli ultimi anni, diversi top club hanno approfittato di questa formula per assicurarsi giocatori di esperienza e qualità: basti pensare a colpi come quelli di Lionel Messi al PSG, o di Paul Pogba tornato alla Juventus. Anche calciatori come Thiago Silva, Sergio Ramos e Henrikh Mkhitaryan si sono trasferiti a parametro zero, dimostrando quanto questo tipo di operazione possa incidere sul valore tecnico della squadra.

Allo stesso modo anche nella sessione di trasferimenti attuali ci sono state già diverse situazioni di questo tipo, anche molto importanti. Su tutte spicca il passaggio di Alexander Arnold al Real Madrid, ma anche quello che si sta verificando in Serie A, con Kevin De Bruyne ormai ad un passo dal Napoli dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester City.

Tante altre occasioni a parametro zero

Oltre ai calciatori sopra citati, che hanno già trovato una nuova sistemazione, ce ne sono tanti altri che si trovano in questa situazione, e che sono nel mirino dei principali club italiani ed europei.

Uno di questi è Ardian Ismajli. Nonostante il suo Empoli sia retrocesso, il difensore centrale albanese ha disputato un’ottima stagione, e di conseguenza, al contrario della sua squadra, è pronto a rimanere in Serie A. Una società è infatti pronta a prenderlo, facendogli firmare a parametro zero un contratto di tre anni.

Ecco chi vuole Ismajli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Lazio di Maurizio Sarri sarebbe pronta a prendere Ismajli per rafforzare il proprio pacchetto arretrato.

Un colpo sostenibile e fattibile per le casse biancocelesti. Occhio però, perché la concorrenza proveniente dalla Turchia è davvero molto forte. Staremo a vedere alla fine chi la spunterà, e dove giocherà il calciatore albanese l’anno prossimo.