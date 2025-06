Fine del sogno: senza Spalletti dice addio alla Nazionale | Non lo convocherà più nessuno

Con l’addio di Luciano Spalletti alla panchina della Nazionale alcuni giocatori potrebbero non essere più convocati. Uno su tutti è a rischio

Il mesto e amaro addio di Luciano Spalletti alla panchina della Nazionale italiana si è consumato al termine della sfida contro la Moldova, valida per il girone di qualificazione ai Mondiali del 2026: un match che gli azzurri hanno vinto in cima a una prestazione a dir poco inquietante.

I modesti moldavi che contro la Norvegia nella gara d’esordio hanno incassato un eloquente 5-0, avrebbero meritato molto di più per le tante occasioni create e fallite per un soffio. Finisce così senza gloria l’avventura del tecnico di Certaldo alla guida degli azzurri.

Nelle prossime ore avrà inizio un nuovo percorso: non con Claudio Ranieri però che in extremis ha preferito restare in pianta stabile alla Roma. Il presidente federale Gravina dovrà orientarsi su altri obiettivi.

L’ipotesi del doppio incarico del resto, anche se legalmente possibile, non piaceva a Dan Friedkin che cercava una figura dirigenziale in grado di dedicarsi 24 ore su 24 alle vicende giallorosse. Problema risolto a Trigoria, tutto aperto invece a Coverciano dove si attendono novità già nelle prossime ore.

Spalletti lascia solo macerie, tocca a Ranieri

La principale curiosità è legata alle scelte del tecnico in vista delle prossime gare di qualificazione ai Mondiali: l’Italia, salvo sorprese, dovrà giocarsi le sue chance passando per i playoff visto che il primo posto nel girone è blindato dalla Norvegia.

Al nuovo CT spetterà il difficile compito di rimettere insieme i cocci di una squadra apparsa sempre più sfilacciata, spenta e in palese crisi di autostima e che sia in grado quanto meno di difendere il secondo posto nel girone di qualificazione ai mondiali.

Nazionale, senza Spalletti addio a Coverciano

Per ciò che riguarda le future convocazioni circola già con insistenza l’indiscrezione secondo cui un giovane attaccante figlio d’arte, particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti, non farà più parte del corposo gruppo azzurro. Stiamo parlando di Daniel Maldini, 23 anni compiuti ad ottobre scorso, il quale durante la finestra invernale di mercato è stato acquistato dall’Atalanta per 14 milioni di euro e che non senza qualche polemica ha collezionato 4 presenze in Nazionale.

C’è molta curiosità in proposito per capire quali scelte farà il nuovo CT: Maldini jr non sembra possedere le caratteristiche per fare breccia nelle idee di un allenatore diverso da Spalletti ed è più che probabile una sua esclusione in via definitiva dalle convocazioni azzurre.