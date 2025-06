Dopo il no di Ranieri, Gattuso si avvicina alla nazionale | Novità attese nelle prossime ore

Claudio Ranieri ha declinato l’offerta di allenare la nazionale azzurra. Nelle ultime ore prende sempre più quota la pista che porta a Gennaro Gattuso.

Dopo l’esonero di Luciano Spalletti resta ancora vacante la panchina dell’Italia. Il tecnico di Certaldo è stato sollevato dall’incarico di CT azzurro dopo la brutta sconfitta arrivata contro la Norvegia. Nell’esordio delle qualificazioni ai Mondiali 2026 gli azzurri hanno perso per 3-0 in casa della nazionale scandinava.

Una sconfitta che mette da subito in salita il cammino verso il prossimo Mondiale, che si disputerà negli Stati Uniti, il Messico ed il Canada nell’estate del prossimo anno. L’Italia ha fallito la qualificazione alle ultime due edizioni e saltare la Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva rappresenterebbe il periodo più basso della storia della nazionale azzurra.

Il nome più in quota dopo l’addio a Spalletti era quello di Claudio Ranieri. L’esperto tecnico romano, che ha completamente risollevato la stagione giallorossa, dopo aver annunciato il suo addio alla panchina è diventato consigliere della società capitolina.

Proprio per concentrarsi sul nuovo ruolo dirigenziale l’allenatore ha declinato l’offerta della FIGC di guidare la nazionale azzurra.

Nuovo CT Italia, dopo il no di Ranieri spunta Gattuso

Dopo il rifiuto da parte dell’allenatore testaccino sono tre i nomi più caldi per la panchina azzurra. Parliamo di tre tecnici giovani, che hanno fatto parte della spedizione mondiale di Berlino nel 2006, vinta dall’Italia di Marcello Lippi.

Le ipotesi sullo sfondo portano a Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, ma il nome più caldo in queste ultime ore è quello di Gennaro Gattuso.

Gattuso nuovo CT, il punto sulla panchina azzurra

L’ex centrocampista è libero dopo la fine dell’esperienza con l’Hajduk Spalato in Croazia. Ora Gravina deve accelerare per sciogliere il prima possibile il nodo sul futuro della panchina azzurra. Al momento il profilo dell’ex Milan sembra quello in pole position nelle scelte della FIGC.

Tramontata la pista Stefano Pioli, sempre più vicino alla Fiorentina, mentre non trova conferme ufficiali la suggestione José Mourinho, attualmente impegnato in Turchia con il Fenerbahce. Il profilo di Ringhio sembra essere quello scelto dai vertici federali, i prossimi giorni si preannunciano decisivi e non sono esclusi nuovi colpi di scena.