Svolta Mondiale per Club: la FIFA inserisce un nuovo premio | I soldi non c’entrano niente

Nuova svolta a sorpresa intorno alla Coppa del mondo per club della Fifa. Nuovo premio per il vincitore, ma i soldi non c’entrano nulla stavolta.

Il nuovo Mondiale per Club targato FIFA si avvicina. La nuova edizione della Coppa del mondo per le squadre di club andrà in scena negli Stati Uniti, a partire dal 14 giugno fino al 13 luglio. La competizione è stata allargata a 32 squadre provenienti da tutto il mondo. L’ultima per tempo ad essersi qualificata è stato il Los Angeles FC, che ha eliminato il Club America nello spareggio.

Per l’Italia ci saranno due squadre a competere alla Coppa del mondo per club. Da un lato l’Inter, fresca di divorzio da Simone Inzaghi dopo la batosta rimediata in finale di Champions League. Dall’altro lato la Juventus, che dopo aver conquistato il quarto posto e l’accesso alla prossima Champions, ha confermato Igor Tudor in panchina.

Le due squadre della Serie A cercheranno di arrivare fino in fondo alla competizione, oltre che per prestigio sportivo mosse anche dal cospicuo montepremi messo in palio. L’Inter, che con ogni probabilità sarà affidata a Christian Chivu in panchina, debutterà contro il Monterrey il 18 giugno.

Nel girone dei nerazzurri ci sono anche il River Plate e l’Urawa. Il debutto della Juve invece è fissato al 19 giugno, contro l’Al Ain. Nel gruppo dei bianconeri spicca il Manchester City di Guardiola, oltre al Wydad.

Nuovo premio al Mondiale per club

Il montepremi globale è di 1 miliardo di dollari, divisi tra premi destinati alla partecipazione e bonus legati ai risultati sportivi. Se una squadra dovesse vincere tutte le gare, compresa la finale, arriverebbe a guadagnare circa 117 milioni di euro.

Oltre al cospicuo montepremi, la FIFA ha annunciato un altro prestigioso riconoscimento per la squadra che alzerà al cielo il trofeo della Coppa del mondo per club 2025.

Patch mondiale sulla maglia per 4 anni

Oltre alle somme in denaro, la FIFA ha annunciato che la squadra che vincerà il prossimo Mondiale per club avrà il marchio ‘Fifa World Champion‘ sulla maglia per i prossimi 4 anni.

Un riconoscimento formale ma prestigioso per ogni club, che può accendere ancora di più il torneo intercontinentale in programma tra pochi giorni negli USA.