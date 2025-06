No di Ranieri all’Italia: Gravina contatta un altro CT | Lo sta liberando dalla Federazione

A sorpresa è arrivato il rifiuto di Ranieri alla panchina azzurra, ma il presidente Gravina ha contattato il ct di un’altra nazionale.

Sembrava ormai tutto deciso. Il nuovo commissario tecnico della nazionale azzurra, dopo l’esonero di Luciano Spalletti, sarebbe dovuto essere Claudio Ranieri. E invece con grande sorpresa da parte di tifosi e addetti ai lavori, l’ormai ex allenatore della Roma, che a fine stagione aveva annunciato per la seconda volta il suo ritiro, ha declinato la proposta della Federazione.

”Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia”.

Queste le parole rilasciate dal tecnico di Testaccio ai microfoni dell’ANSA. Questa notizia è una vera e propria batosta per la Federazione, che adesso deve guardarsi attorno e decidere il nome del nuovo ct. Il tempo c’è, visto che i prossimi appuntamenti dell’Italia sono fissati a settembre prossimo. Tuttavia nominare quanto prima un mister sarebbe fondamentale per avviare al meglio il suo lavoro.

I possibili candidati per la panchina: spunta il ct di un’altra nazionale

Svanito il sogno Ranieri, il presidente Gabriele Gravina sta valutando i nomi dei possibili candidati. Uno dei profili più caldi è senza dubbio quello di Stefano Pioli, seguito poi dai vari campioni del mondo del 2006, ovvero De Rossi, Gattuso e Cannavaro.

Tuttavia proprio in questi minuti la Federazione avrebbe messo gli occhi su un altro allenatore a sorpresa. Si tratta di un commissario tecnico di un’altra nazionale. Vediamo di chi stiamo parlando.

Si lavora per liberarlo dalla selezione attuale

Il nome nuovo finito sul taccuino della FIGC per sostituire Luciano Spalletti sembra essere quello di Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Turchia. L’ex allenatore di Roma e Fiorentina ha fatto molto bene alla guida di Yildiz e compagni, soprattutto allo scorso europeo.

Mostrate le sue doti da ct dunque, l’Aereoplanino sarebbe il profilo ideale per diventare il nuovo selezionatore azzurro. Non sarà facile però convincere la Federazione turca a liberarlo. Le prossime ore saranno decisive a tal proposito.