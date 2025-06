Nessun ritorno in Nazionale: nuova grande panchina per Mancini | Percepirà un mega ingaggio

Roberto Mancini torna ad allenare. Per il tecnico di Jesi però niente ritorno in Nazionale, ma l’ingaggio in un grande club del calcio europeo

Il cosiddetto valzer estivo delle panchine è sempre di strettissima attualità. Anzi, lo è ancora di più in seguito al clamoroso esonero di Luciano Spalletti, mandato via dalla panchina della Nazionale dopo il pesantissimo ko rimediato in Norvegia.

La sconfitta di Oslo pregiudica il cammino degli azzurri verso il Mondiale del 2026 e proprio per questo, forse per evitare scenari ancora più catastrofici, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha sollevato dall’incarico l’ex allenatore di Roma e Napoli.

Il posto di Spalletti sarà preso con ogni probabilità da Claudio Ranieri, indicato da tifosi e critici come la figura ideale per risollevare le sorti di una Nazionale mai così malridotta come negli ultimi anni.

I vertici della Federcalcio non hanno invece mai preso in considerazione il ritorno in panchina di Roberto Mancini, l’ultimo allenatore ad aver regalato un trofeo di grande prestigio al calcio italiano.

Nazionale, Mancini non torna: il suo futuro è all’estero

L’allenatore jesino è fermo dall’ottobre del 2024, da quando si è conclusa la sua avventura alla guida della Nazionale dell’Arabia Saudita. In queste ultime settimane il suo nome è stato accostato a quello di alcuni club italiani come Juventus e Roma.

Voci che non hanno però trovato alcun riscontro. Molto più veritiere risultano invece le indiscrezioni relative a un approdo, o per meglio dire un clamoroso ritorno, di Mancini in Inghilterra, nella ricca e affascinante Premier League.

Mancini, il clamoroso ritorno è sempre più concreto

L’ex fuoriclasse di Sampdoria e Lazio gode di enorme credito nel calcio d’Oltremanica: nel 2011-2012 fu lui a conquistare il primo campionato del Manchester City dall’arrivo della proprietà del fondo sovrano degli Emirati Arabi. Proprio Mancini diede dunque il via alla straordinaria sequela di successi dei Citizens, diventati in questi ultimi anni un’autentica potenza del calcio mondiale.

Questa volta il nome del ‘Mancio’ è stato accostato al Tottenham fresco vincitore dell’Europa League. La dirigenza deli ‘Spurs’ ha appena mandato via il tecnico del trionfo di Bilbao, l’australiano di origine greca Ange Postecoglu. Il suo posto potrebbe essere preso proprio da Roberto Mancini, che non vede l’ora di rilanciarsi in un club di alto profilo. Si attendono novità nei prossimi giorni.