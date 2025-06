L’Italia vince a fatica: solo 2-0 alla Moldavia nell’ultima di Spalletti | Ora si attende il nuovo CT

La nazionale torna alla vittoria dopo il tremendo ko in Norvegia e saluta Luciano Spalletti: ora c’è grande incertezza per il nome del nuovo commissario tecnico.

Dopo il tremendo ko patito per 3-0 in Norvegia, che ha scatenato un vero e proprio terremoto attorno alla nazionale, l’Italia è tornata alla vittoria. A Reggio Emilia contro la Moldavia gli azzurri si sono imposti con il risultato di 2-0, maturato grazie alle reti di Giacomo Raspadori al 40esimo del primo tempo e di Andrea Cambiaso nella ripresa, al 50esimo minuto.

Questo successo regala tre punti d’oro agli azzurri per la corsa alla qualificazione al prossimo Mondiale, ma non da buone notizie sotto il punto di vista della prestazione. Addirittura infatti l’Italia era andata in svantaggio, ma è stata salvata da un fuorigioco visto e segnalato dal VAR, che ha annullato la rete dei moldavi.

Allo stesso modo poi ieri sera sarebbe stato importante segnare qualche gol in più, proprio per la questione relativa alla differenza reti, ma i nostri ragazzi sono riusciti a siglarne solamente due. Ora l’appuntamento è fissato per il prossimo settembre, quando sfideremo Estonia e Israele. Ma prima ai piani alti della FIGC c’è da sistemare la questione commissario tecnico.

L’ultima di Luciano Spalletti

Quella di ieri sera è stata come ben sappiamo l’ultima sfida di Luciano Spalletti alla guida della nazionale. Il ct ha chiuso con una vittoria, e a fine partita si è detto piuttosto deluso del suo cammino con l’Italia.

Detto ciò ora il presidente Gabriele Gravina, pesantemente attaccato dalla critica per non aver fatto un passo indietro, e il resto della Federazione, dovrà lavorare per portare a casa quanto prima un nuovo commissario tecnico, visto che la pista che porta a Claudio Ranieri è svanita nelle scorse ore.

Niente Ranieri: ecco gli altri profili per la nazionale

Come un fulmine a ciel sereno, questa mattina è arrivata la notizia secondo cui Claudio Ranieri avrebbe rifiutato a sorpresa la panchina azzurra. Quando sembrava ormai tutto fatto per l’arrivo del nuovo ct, l’allenatore di Testaccio non ha dato l’ok per accettare l’incarico.

Di conseguenza ora la Federazione si è rimessa a lavoro per cercare un nuovo allenatore. I nomi tornati in ballo sono i soliti: da Stefano Pioli a Gennaro Gattuso, passando per i vari Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi.