Il tradimento più sanguinoso dell’estate: dopo l’Inter se ne va al Milan | Intesa tra Ibra e l’agente

Clamoroso intreccio di mercato sotto la Madonnina: il calciatore è pronto a trasferirsi in rossonero, tradendo i rivali interisti. Ibra ha già l’intesa totale con il suo procuratore.

Il calciomercato è un mondo affascinante, fatto di trattative, sogni e, a volte, veri e propri tradimenti. Parliamo di quei giocatori che passano da una squadra all’altra, specialmente quando si tratta di rivali storiche. E in Italia, la rivalità tra Milan e Inter ha scritto alcune delle pagine più clamorose di questi passaggi.

Un esempio lampante è stato Roberto Baggio, che nel 1998 passò dal Milan all’Inter. Un colpo che fece discutere parecchio, data la sua statura e il suo passato rossonero. Ma non è l’unico caso. Pensiamo a Andrea Pirlo, cresciuto nell’Inter ma esploso definitivamente al Milan, diventando una leggenda rossonera. Clarence Seedorf è un altro nome iconico, che dopo l’Inter è passato al Milan dove ha continuato a mietere successi, diventando un simbolo.

Ancora più recente è invece il caso che riguarda Calhanoglu, accolto come un nemico dai tifosi milanisti, e riempito di fischi e insulti. Detto ciò però a breve questa lunga lista di nomi, dove ne mancano tanti altri, potrebbe allungarsi. Un calciatore nerazzurro infatti è pronto a trasferirsi al Milan, lasciando senza parole il popolo di fede nerazzurra.

Ibra lavora al grande sgarro

Dopo una stagione terribile, il Milan sta attuando una vera e propria rivoluzione a livello di rosa e non solo. Diversi calciatori importanti sono pronti a fare le valigie. Uno di questi pare essere Mike Maignan.

L’estremo difensore francese pare essere molto vicino al Chelsea, ma anche nel caso in cui il suo trasferimento a Londra non si concretizzasse, altri club sono pronti a bussare alla porta per lui. Di conseguenza il Milan sta iniziando a guardarsi attorno, e a quanto pare ha messo nel mirino per sostituire il portiere transalpino una vecchia conoscenza interista.

Possibile affare in prestito

L’idea della dirigenza milanista per la porta sarebbe data da Andre Onana, ex estremo difensore interista, che pare in uscita dal Manchester United.

Il portiere camerunense rappresenta una valida alternativa a Maignan, e tornerebbe sotto i Navigli, sponda rossonera questa volta, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Staremo a vedere se realmente andrà in porto un affare del genere.