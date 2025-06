Comunicazione urgente per Del Piero: è atteso in sede sabato mattina | Richiamato a furor di popolo

L’ex capitano della Juve è atteso in sede per limare gli ultimi dettagli prima di rimettersi in gioco: è stato richiamato a furor di popolo.

Alessandro Del Piero è una delle icone più amate e rispettate del calcio italiano. L’ex numero 10 ha legato gran parte della sua carriera alla Juventus, squadra con cui ha militato per 19 stagioni, diventandone capitano, simbolo e miglior marcatore di tutti i tempi. Con il suo stile elegante, la tecnica sopraffina e il celebre tiro a giro da fuori area però, ha saputo conquistare tifosi in tutto il mondo.

Del Piero ha rappresentato molto più di un semplice calciatore: è stato un esempio di lealtà, professionalità e classe, dentro e fuori dal campo. Ha vinto numerosi trofei, tra cui diversi scudetti e una Champions League nel 1996. Con la Nazionale Italiana ha collezionato oltre 90 presenze e ha fatto parte della squadra che ha vinto il Mondiale del 2006 in Germania.

Nel corso della sua carriera Pinturicchio è diventato un punto di riferimento per giovani calciatori e un ambasciatore del calcio italiano nel mondo. Anche dopo il ritiro, Del Piero continua a essere una voce autorevole nel panorama calcistico, mantenendo vivo il legame con lo sport che ha segnato la sua vita.

Alex Del Piero richiamato urgentemente

Visto quanto rappresenta per il calcio italiano e non solo, spesso e volentieri si è parlato di un possibile ruolo per Alex Del Piero, sia a livello di club, su tutti con la Juventus, che a livello generale.

Ed è proprio da questo punto di vista che qualcosa sembra essersi mossa in maniera importante. Dopo quanto sta accadendo attorno alla nazionale azzurra infatti stanno aumentando a dismisura le voci che vorrebbero un addio di Gabriele Gravina nel ruolo di presidente della Federazione, e il nome di Del Piero ad oggi sembra uno dei più papabili per prendere il suo posto.

Prossimi giorni decisivi

Già nei mesi scorsi si era parlato di questa opportunità per Del Piero, ma alla fine si è deciso appunto di confermare proprio Gravina.

Ora però visto il trambusto che il calcio italiano sta vivendo, non sarebbe da escludere una soluzione del genere, per provare a risollevare le sorti calcistiche della nazionale italiana, ma anche dei nostri club.