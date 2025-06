Bombe a Coverciano: parole grosse tra il CT e un calciatore | Costretto a tornare in hotel a piedi

Mentre nella Nazionale azzurra regna il caos dopo l’annuncio dell’esonero del CT Luciano Spalletti, emerge un retroscena bomba da Coverciano.

L’esordio nelle qualificazioni Mondiali è stato fatale per Luciano Spalletti alla guida dell’Italia. I vertici federali hanno deciso di esonerare il commissario tecnico ex Napoli, dopo che gli azzurri hanno perso per 3-0 lo scontro diretto con la Norvegia.

L’allenatore di Certaldo guiderà contro la Moldavia la sua ultima gara da commissario tecnico, mentre è partita la caccia al successore. La nazionale azzurra è reduce da due Mondiali consecutivi in cui non è arrivata la qualificazione, se dovesse capitare per la terza volta sarebbe il punto più basso della storia azzurra finora.

Il casting per il nuovo Commissario tecnico è già iniziato e non mancano le suggestioni accostate alla panchina azzurra. Dal ritorno di Roberto Mancini, all’ipotesi Pioli, fino alla pista che porta a Claudio Ranieri. Il tecnico romano ha abbandonato la panchina giallorossa dopo un anno da record, ma è rimasto nei quadri della società come consigliere.

Spalletti intanto saluta la nazionale italiana dopo quasi due anni, dove non sono arrivate le gioie auspicate dopo la conquista dello scudetto con il Napoli. L’ultimo caso controverso della sua gestione ha coinvolto Francesco Acerbi, che ha rifiutato la convocazione per le gare di qualificazione ai Mondiali 2026.

Putiferio Nazionale, la minaccia del CT

Gli azzurri non potranno più permettersi passi falsi nel cammino verso la competizione iridata. Il prossimo Mondiale si svolgerà tra gli Stati Uniti, il Messico ed il Canada ed il format vede aumentare le squadre partecipanti da 32 a 48.

La missione del prossimo Commissario tecnico è ovviamente quella di strappare il pass per il torneo in programma la prossima estate, oltre a ricompattare un gruppo uscito a pezzi dal primo confronto con la Norvegia.

Furia Conte a Coverciano, il ricordo di Giaccherini

In attesa di segnali ufficiali sulla prossima guida tecnica della Nazionale azzurra, è tornato virale sul web un video che ha per protagonista Emanuele Giaccherini. L’ex centrocampista ha ricordato un episodio che coinvolse Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Tornando all’Europeo del 2016, in cui grazie anche al suo gol l’Italia ha vinto l’esordio contro il Belgio, l’ex calciatore ha dichiarato: “Conte mi disse che il tempismo nell’inserimento era perfetto, ma che avrei dovuto stoppare il pallone prima di calciare. Se ti ricapita di calciare al volo torni in hotel a piedi.“