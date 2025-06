ULTIM’ORA ROLAND GARROS: la finale Sinner-Alcaraz si rigioca | Commesso grave errore tecnico

Esplode un clamoroso caso legato a un episodio verificatosi durante la finale di Parigi tra Alcaraz e Sinner. Il match è da ripetere

Una partita epica, che ha segnato con ogni probabilità l’inizio di una nuova era del tennis mondiale. La finale del Roland Garros tra i primi due giocatori del mondo ha tenuto incollati davanti alla TV milioni di tifosi e appassionati.

Dopo oltre cinque ore si spettacolo memorabile Carlos Alcaraz si è imposto in cinque set su Jannik Sinner per il quale i grandi tornei sulla terra rossa restano un tabù Se ne riparlerà il prossimo anno.

Nonostante la sconfitta però il fuoriclasse di San Candido ha confermato quanto già si fosse intravisto agli Internazionali d’Italia, vale a dire una crescita consistente sulla superficie rossa che da sempre è il suo tallone d’Achille.

Se a Roma il talento di Murcia aveva vinto la finale in due soli set e senza soffrire più di tanto, sul campo del Philippe Chatrier il numero uno del Ranking Atp è andato a un soffio dalla conquista del torneo.

Roland Garros, rabbia Sinner: verdetto ingiusto

Gridano ancora vendetta i tre match point consecutivi avuti e sprecati da Sinner nel quarto set, un momento in cui il match sembrava giunto al suo epilogo. Ma la storia dello sport e in particolare del tennis è piena zeppa di partite che da quasi grandi vittorie si sono trasformate in brucianti sconfitte.

Alla fine della partita, durante la premiazione, il tennista azzurro ha rivolto i complimenti al suo avversario: “Carlos ha meritato la vittoria“, la frase pronunciata forse a denti stretti ma che alla fine non si allontana molto dalla verità.

Sinner, scoppia il caso: ecco il punto della discordia

C’è stato un momento però durante il quinto e ultimo set in cui è stato assegnato un punto, peraltro molto importante, ad Alcaraz grazie a una clamorosa svista arbitrale. Durante il sesto gioco, con lo spagnolo di Murcia in vantaggio per 3-2, proprio Alcaraz ha servito una palla finita fuori senza che nessuno se ne accorgesse.

Né l’arbitro né Sinner hanno fermato il gioco in tempo e di conseguenza dunque il giudice di sedia non potendo fare altro ha assegnato il punto allo spagnolo. Un errore grave che se segnalato avrebbe potuto cambiare l’esito della finale ma che non determinerà alcuna ripetizione della partita. Sinner ha perso, ma può guardare al futuro con ottimismo.