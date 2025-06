Tragedia Massimo Moratti: “Necessario intervento alla valvola aortica” | Si opera dal miglior specialista

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha da pochi giorni festeggiato i suoi primi 80 anni ma un evento drammatico turba le celebrazioni

Una festa degna di un ex dirigente che ha fatto la storia del calcio italiano e dell’Inter in particolare. Qualche giorno fa l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, artefice dello storico triplete conquistato dal club nerazzurro nel 2010, ha compiuto i suoi primi 80 anni.

Un compleanno speciale festeggiato con una splendida festa a cui hanno partecipato tantissimi ex protagonisti e campioni della storia del club. Anche un ex fuoriclasse come Ronaldo il ‘Fenomeno’ ha voluto a tutti i costi prendere parte a questo appuntamento.

Era presente, ovviamente, anche l’attuale vicepresidente Javier Zanetti che nell’estate del 1995 arrivò a Milano proprio grazie a Moratti: l’ex centrocampista argentino fu il primo acquisto messo a segno dall’imprenditore milanese.

Il legame tra i due si è consolidato nel corso degli anni, resistendo anche all’addio di Moratti all’Inter. Tra i tanti aneddoti che riguardano la presidente del patron della Saras uno in particolare ha emozionato i tifosi nerazzurri.

Massimo Moratti, la tragedia evitata per un soffio: cosa è successo

Una vicenda a dir poco drammatica ha visto tempo fa l’ex patron interista indossare i panni del benefattore e del buon padre di famiglia che si prodiga per aiutare i suoi figli maggiormente in difficoltà. A rivelare i dettagli di una storia che suscitò polemiche e discussioni tra gli addetti ai lavori è un noto e apprezzatissimo cardiologo milanese, Bruno Carù, appassionato di sport e tifoso accanito dell’Inter e dell’Olimpia Milano di basket.

Ai microfoni di un portale dedicato ai tifosi nerazzurri Carù raccontò nei dettagli la storia dell’ex centravanti nigeriano Nwankwo Kanu al quale fu riscontrata una grave malformazione congenita alla valvola aortica che ne mise a rischio la carriera e la vita.

Moratti, il racconto commuove tutti: un caso più unico che raro

“Moratti fu un grandissimo uomo“, ha raccontato il dottor Carù. “Mi invitò nel suo studio e mi chiese cosa si dovesse fare per salvare il ragazzo. Gli spiegai che era necessario un delicato intervento alla valvola aortica. Senza esitazione, mi domandò quale fosse il miglior centro al mondo per quell’operazione e mi diede carta bianca per organizzare il trasferimento a Cleveland, in Ohio“.

Il gesto di Moratti non si limitò al solo pagamento dell’intervento, una spesa ingente sostenuta interamente di tasca propria. Il presidente nerazzurro si fece carico anche di tutte le spese di viaggio e soggiorno per Kanu e per lo stesso dottor Carù, che lo accompagnò negli Stati Uniti. Inoltre, Moratti si assicurò che il calciatore potesse svolgere un completo percorso di riabilitazione in un centro specializzato in California, garantendogli le migliori cure possibili per un pieno recupero. Grazie alla prontezza e alla generosità di Massimo Moratti, l’intervento chirurgico ebbe successo e Nwankwo Kanu poté non solo tornare a vivere una vita normale, ma anche riprendere la sua carriera calcistica ad alti livelli.