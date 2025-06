TRAGEDIA FERRARI: sanzioni per Leclerc in Canada | La FIA torna sui suoi passi

Batosta per la Ferrari dopo il terzo posto di Charles Leclerc in Spagna. Appello alla FIA in vista del Gran Premio del Canada.

Scintille intorno alla Ferrari, Charles Leclerc finisce sotto accusa dopo aver conquistato il gradino più basso del podio in Catalogna. Il pilota monegasco si è piazzato terzo nel circuito di Montmelò, tagliando il traguardo alle spalle della solita coppia McLaren.

La scuderia britannica ha trovato la terza doppietta della stagione, con Oscar Piastri che ha preceduto Lando Norris. La McLaren non ha disilluso le attese della vigilia in terra catalana, consolidando il proprio, sostanziale, dominio. Ma le emozioni più intense sono arrivate sul finale di gara, alle spalle della coppia vincente.

Dopo l’uscita della safety car c’è stata una lotta vecchio stile che ha coinvolto Charles Leclerc, Max Verstappen e George Russel. Alla ripresa della gara, dopo l’uscita di Antonelli, Verstappen è andato subito in difficoltà nella difesa del terzo posto.

Ad approfittare delle difficoltà dell’olandese, che aveva montato le gomme bianche, è stato per primo il pilota Ferrari. Leclerc ha agganciato e sorpassato Verstappen, con le due vetture che vengono a contatto sul rettilineo.

Furia Redbull contro Leclerc

La reazione del pilota olandese è furiosa, ed accusa Leclerc di averlo tamponato, tramite il proprio team radio.

In seguito anche Russel attaccherà il pilota Redbull, che lo chiuderà in modo antisportivo. In seguito il britannico verrà anche colpito da Verstappen, che subirà una pesante penalità di 10 secondi.

Marko accusa Leclerc: appello alla FIA

Il malcontento non è scemato in casa Redbull. Max Verstappen, dopo aver condotto una gara senza sbavature, non solo ha perso il podio spagnolo ma alla fine ha chiuso alla decima posizione. E contro la decisione della FIA di non sanzionare Leclerc, è tornato a tuonare Helmut Marko.

Come riportato da OE24, Marko dopo la tappa catalana ha accusato: “Devo dire in difesa di Max: ServusTv ha mostrato un filmato molto chiaro lunedì di Max che è stato speronato da Leclerc a 300 km/h a Barcellona.” L’ex pilota austriaco ha poi rincarato la dose sulle scelte degli investigatori FIA: “Ma non è successo niente. Naturalmente anche questo mi sconvolge.“