Il punitore della nazionale sbarca in Serie A: contatti avanzati con Nusa | Fissata la data delle visite

Il talento norvegese che ha fatto impazzire l’Italia è pronto a sbarcare proprio in Serie A: già fissata la data delle visite mediche.

La pesante mazzata patita dalla nazionale italiana in Norvegia ha scatenato il caos più totale in quel di Coverciano. Dopo qualche giorno dalla sconfitta infatti si è deciso di esonerare il ct Luciano Spalletti, che dice addio dopo meno di due anni all’Italia, con quello che a detta di tutti è stato un vero e proprio fallimento.

In attesa di conoscere il suo sostituto, la nostra nazionale deve fare i conti con quello che è un concreto rischio di saltare il terzo Mondiale di fila. E’ vero che il cammino delle qualificazioni è ancora lungo, e che c’è ancora tanto tempo per recuperare lo svantaggio in classifica, ma è altrettanto vero che la pressione attorno alla squadra ora è tantissima, e che altri passi falsi potrebbero risultare decisivi.

A ciò poi si aggiunge proprio la qualità e la forza della Norvegia, che ha una squadra ben quadrata, la quale non vuole affatto lasciare la prima posizione nel girone, ricca di talento e qualità. Ed è stato proprio nel corso della partita giocata ad Oslo che noi e anche il calcio europeo abbiamo conosciuto un altro gioiellino norvegese, vale a dire Antonio Nusa.

Nusa ha fatto impazzire l’Italia

Tralasciando i soliti Haaland, Sorloth e Odegaard, nella serata di venerdì un altro giocatore norvegese si è messo in gran mostra. Stiamo parlando di Antonio Nusa.

L’esterno offensivo classe 2005 prima ha fornito l’assist per il vantaggio, e poi ha siglato la rete del raddoppio. Ma a questo il ragazzo ha unito tante giocate meravigliose ed efficaci, che hanno fatto impazzire la retroguardia azzurra. Di conseguenza il 20enne ha attirato l’attenzione di diversi club.

C’è la fila per Nusa

Dopo la grande performance di venerdì sera, diversi club si sono messi sulle tracce di Nusa. Anche in Serie A molte società hanno provato a chiedere informazioni sul ragazzo.

Tuttavia al momento il Lipsia non pare intenzionato a cedere il proprio gioiellino, tranne nel caso in cui arrivasse una super offerta, superiore ai 40 milioni di euro. L’estate è lunga, e tutto può succedere. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.