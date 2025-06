Il Portogallo vince la Nations League: sconfitta la Spagna ai rigori | Ancora decisivo CR7

La Nations League ha un nuovo padrone: a sorpresa il Portogallo ha battuto la favoritissima Spagna ai rigori. Ronaldo ha lasciato il segno

Una finale vibrante, un classico derby iberico che ha regalato emozioni a non finire. Nel catino dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera al termine della lotteria dei calci di rigore il Portogallo ha battuto la favoritissima Spagna alzando al cielo la Coppa della Nations League.

Nei 120 minuti di gioco la gara si era conclusa sul 2-2 un risultato frutto di un susseguirsi di emozioni e di capovolgimenti di fronte. Gli spagnoli in vantaggio due volte hanno subito il ritorno dei lusitani trascinati come al solito da un superlativo Cristiano Ronaldo.

Furie Rosse avanti al 21′ con Zubimendi, pareggio di Nuno Mendes al 25′ e nuovo vantaggio della Spagna al 45′ grazie alla stella della Real Sociedad, Oyarzabal. Nel secondo tempo è salito in cattedra CR7, autore della rete del definitivo 2-2.

La zampata vincente dell’ex fuoriclasse del Real Madrid è arrivata in un momento in cui sembrava che la Spagna potesse avere la meglio, gestendo il vantaggio e controllando a piacimento il ritmo della partita.

Nations League, il Portogallo piega la Spagna: tifosi in estasi

Tuttavia è proprio in serate come queste che i campioni si esaltano e le leggende riscrivono la storia. A mezz’ora dalla con conclusione della gara infatti è salito in cattedra Cristiano Ronaldo che con un gol dei suoi ha riportato il match in equilibrio fino alla disputa dei 30 minuti di extra time.

Nei supplementari, con entrambe le squadre piuttosto provate, ci si è avviati stancamente alla lotteria dei calcio di rigore. La tensione, a dir poco palpabile, ha giocato un brutto scherzo alla Spagna che secondo i pronostici avrebbe dovuto stravincere la Nations League.

Nations League, la Spagna tradita dal suo centravanti: CR7 festeggia in lacrime

Si è infatti verificato un solo ma decisivo errore dagli undici metri: a ‘tradire’ i campioni d’Europa in carica è stato il capitano e giocatore più esperto, quello più abituato a giocare partite di questo livello.

Stiamo parlando di Alvaro Morata che ha fallito la trasformazione dal dischetto consentendo così al Portogallo di conquistare il trofeo. Il rigore decisivo è stato trasformato dal centrocampista Ruben Neves, che ha dato il ‘la’ alla grande festa dei lusitani. Nel frattempo Cristiano Ronaldo, uscito per infortunio all’88‘, ha esultato in lacrime a bordocampo insieme ai suoi compagni.