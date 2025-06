Ha giocato nei più grandi club d’Italia | Si è ridotto a fare video su TikTok per qualche soldo

Dopo una carriera lunga e prestigiosa, questo calciatore si è ridotto a fare video su TikTok per guadagnare qualche soldo.

Nel panorama calcistico, molti giocatori che hanno avuto una lunga e brillante carriera scelgono, al termine della loro attività agonistica, di rimanere nel mondo del calcio come allenatori, dirigenti o opinionisti. Tuttavia, esiste anche una categoria meno visibile ma altrettanto significativa: quella dei calciatori che, una volta ritirati, decidono di allontanarsi completamente dal pallone, intraprendendo percorsi di vita totalmente diversi.

Queste scelte spesso sorprendono il pubblico, abituato a vedere le ex stelle restare sotto i riflettori. Ma per alcuni, dopo anni trascorsi tra pressioni, viaggi e ritmi serrati, il desiderio è quello di una vita più tranquilla, lontana dalle dinamiche sportive. Alcuni decidono di dedicarsi alla famiglia, altri si concentrano su passioni coltivate in silenzio durante la carriera: dalla ristorazione all’arte, dall’imprenditoria all’impegno sociale.

C’è anche chi sceglie il silenzio e la riservatezza, vivendo una vita anonima, lontana dalle telecamere. Nell’epoca dei social però sono in tantissimi coloro che si mettono in mostra sugli stessi, cercando di ottenere qualche introito anche da lì. E’ il caso ad esempio di questa vecchia conoscenza del calcio italiano, che ha giocato con le migliori squadre di Serie A, e che ora si è ridotto a fare i video su TikTok.

Una carriera di altissimo livello

Tanti anni alla Lazio, dove si è messo in mostra ed è esploso ad alti livelli, spingendo l’Inter ad acquistarlo. In nerazzurro però flopperà, come il resto della squadra, e a sorpresa a decidere di puntare su di lui sarà la Juve, alla ricerca di un regista.

Nemmeno a Torino però riuscirà ad affermarsi, e da lì, dopo una breve esperienza in Cina, tornerà in patria, in Brasile. Se non lo aveste capito, il giocatore di cui stiamo parlando è ovviamente il profeta Hernanes.

Oggi la sua vita è cambiata

Dopo una lunga carriera in Italia, il brasiliano ha deciso di restare nel bel paese, dove ha avviato un’attività nel campo della viticoltura, e ha aperto un agriturismo di lusso.

Allo stesso tempo però Hernanes oggi è molto attivo sui social, specialmente su TikTok, dove fa anche diversi video sul calcio, ed è molto seguito da suoi vecchi tifosi.