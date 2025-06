Vertigini e battito irregolare: il calciatore argentino crolla a terra | Portato di corsa in ospedale

Grave malore e complicazioni cardiache in campo, il calciatore argentino crolla sul manto erboso. Necessario il trasporto lampo in ospedale.

Il tema dei malori in campo da sempre getta nel panico e nello sconforto calciatori, tifosi ed i vari addetti ai lavori. In Serie A sono ancore vivide le immagini di quanto accaduto ad Edoardo Bove, giovane centrocampista in forza alla Fiorentina. Dopo pochi minuti di gara, nella sfida interna contro l’Inter, il calciatore ex Roma si è accasciato improvvisamente al suolo, gelando tutto lo stadio Artemio Franchi.

Due settimane dopo il ricovero immediato, e dopo un intervento chirurgico, il calciatore è stato dimesso dall’ospedale. A causa dell’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo il classe 2002 non potrà tornare a giocare in Italia, mentre è permesso giocare in altri campionati, ad esempio in Premier League.

Proprio in Inghilterra è ripresa la carriera di Cristian Eriksen. Il centrocampista danese, all’epoca tesserato con l’Inter, ebbe un malore durante la sfida Danimarca-Finlandia, durante gli Europei disputati nel 2021. Anche per il classe ’92 è stato necessario l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, circostanza che gli ha chiuso le porte della Serie A.

Non andò purtroppo così a Piermario Morosini, che nel 2012 trovò la morte su un campo di Serie B, dove il suo Livorno affrontava il Pescara. La crisi cardiaca fu fatale per il calciatore amaranto, e la sua scomparsa sollevò anche polemiche intorno al mancato utilizzo del defibrillatore in seguito al malore accusato in campo.

Malore in campo per la stella argentina

Di recente tanti impianti sportivi, a tutti i livelli, sono dotati di defibrillatore in caso di necessità. Un altro amato calciatore che ha conosciuto il terrore del malore durante la gara è stato uno dei più forti attaccanti dell’Argentina.

Stiamo parlando del Kun Aguero, ex attaccante classe ’88, terzo tra i marcatori della nazionale Albiceleste. L’attaccante sudamericano, esploso in Europa con l’Atletico Madrid, dopo 10 stagioni al Manchester City passò al Barcellona.

Malore Aguero, fiato sospeso per il Kun

Ma l’esperienza in Catalogna durerà troppo poco per l’argentino, ponendo anche fine alla sua gloriosa carriera. Nell’ottobre del 2021 l’attaccante crollò in campo mentre il Barcellona affrontava l’Alaves.

La diagnosi fece emergere un’aritmia cardiaca che lo spinse ad abbandonare gli scarpini al chiodo, a 33 anni di età.