Vengo a fare il titolare per portarvi in Europa: Arnautovic resta in Serie A | Firma gratis il 2 luglio

Marko Arnautovic lascerà l’Inter in questa sessione di mercato e con ogni probabilità continuerà a giocare in Italia. Accordo imminente

Il calciomercato è un vortice inarrestabile di speculazioni e voci su trattative più o meno segrete e clamorosi trasferimenti in vista. Un carrozzone rutilante e al tempo stesso uno scenario in continua evoluzione.

In questa dinamica in movimento si inserisce alla perfezione la vicenda di Marko Arnautovic, il 36/enne centravanti il cui contratto con l’Inter è ormai a meno di un mese dalla sua naturale scadenza.

Nelle due stagioni disputate con la maglia nerazzurra l’attaccante austriaco ha realizzato 7 gol complessivi: un bottino tutto sommato non disprezzabile considerato lo scarso utilizzo che ne ha fatto Simone Inzaghi.

Le strade del club di Viale della Liberazione e di Arnautovic sono prossime a separarsi: un giocatore di 36 anni, per quanto ancora in eccellenti condizioni fisiche, non è compatibile con il programma di deciso rinnovamento fissato dai vertici dell’Inter.

Arnautovic, altro che addio al calcio: la Serie A lo vuole a tutti i costi

Ciò detto trovano una robusta smentita le indiscrezioni relative a un addio del centravanti austriaco al calcio italiano se non addirittura all’attività agonistica in quanto tale. Arnautovic ha infatti ancora voglia di misurarsi in un contesto competitivo e ambizioso.

Di qui le ultime indiscrezioni che vorrebbero l’ormai ex nerazzurro in piena trattativa con un club di Serie A che nella prossima stagione intende avvicinarsi alle posizioni che valgono la qualificazione alle competizioni europee.

Arnautovic ha scelto, i tifosi lo attendono a braccia aperte

Stiamo parlando del Torino, un’ipotesi che sta emergendo con particolare forza in questi ultimi giorni. Il club granata, alla ricerca di un attaccante con esperienza e un fisico importante in grado di sostituire al meglio Duvan Zapata, ha visto in Arnautovic il profilo ideale. La sua capacità di far reparto da solo, di lottare su ogni pallone e di fungere da sponda per i compagni piace molto al nuovo tecnico granata, l’ex Lazio Marco Baroni.

Arnautovic tra l’altro ha già aperto ad un possibile trasferimento sulla sponda granata del capoluogo piemontese: Baroni gli avrebbe già garantito il posto da titolare al centro dell’attacco e un ruolo assolutamente centrale nel suo progetto tecnico. La trattativa tra il presidente Cairo e gli agenti del bomber austriaco non è ancora entrata nel vivo, ma già entro breve tempo potrebbe arrivare l’attesa fumata bianca.